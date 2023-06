Wetter in Hamburg: Unwetter-Entwarnung, weiterhin Zugausfälle

Die Feuerwehr hatte mit vollgelaufenen Kellern und umgestürzten Bäumen zu kämpfen. © Bodo Marks/dpa

In Hamburg folgte bereits früh am Freitag die Entwarnung durch den Deutschen Wetterdienst (DWD). Der vorhergesagte heftige Starkregen richtete aber nicht so viel Schaden an, wie mancherorts befürchtet.

Die Feuerwehr musste in der Hansestadt seit Donnerstagabend zu 31 wetterbedingten Einsätzen ausrücken, davon war vor allem der Süden Hamburgs betroffen.

Hauptsächlich handelte es sich dabei um vollgelaufene Keller, tropfendes Wasser von den Decken oder das Freimachen von Wasserabläufen.

Vereinzelt wurden aber auch Straßen überflutet. Aufgrund des anhaltenden Dauerregens mussten am frühen Morgen zwischenzeitlich zwei Fahrstreifen der A7 nördlich vom Elbtunnel Richtung Hannover gesperrt werden.

Gegen 10 Uhr waren die Fahrstreifen dank des Einsatzes eines großen Saugwagens wieder frei. Der Verkehr konnte wieder rollen.