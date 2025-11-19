Wintereinbruch im Norden: Fällt jetzt der erste Schnee?

Hamburg - Ein Tief sorgt in den kommenden Tagen für winterliche Kälte. In Hamburg sollen die ersten Schneeflocken fallen.

Am Donnerstag soll in Hamburg der erste Schnee fallen. © Julian Stratenschulte/dpa

Schon knapp zwei Wochen vor dem meteorologischen Winteranfang wird es knackig kalt. Ein von der Nord- zur Ostsee ziehendes Tief bringt Nässe und Kälte nach Norddeutschland, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Am Mittwoch bringt dieses Regen in die Elbmetropole, die Temperaturen bleiben über dem Gefrierpunkt und steigen bis zum Mittag noch auf fünf Grad.

In der Nacht zu Donnerstag soll es dann passieren: Der erste Schnee der dunklen Jahreszeit fällt in der Hansestadt.

Wer jetzt schon den Schneeanzug ausmotten und den Schlitten aus dem Keller zerren möchte, hat sich allerdings zu früh gefreut. Am frühen Morgen geht der Schnee in Regen über.

Rodler gehen leer aus, eine Rutschpartie droht aber trotzdem. Der (DWD) warnt vor Glättegefahr.