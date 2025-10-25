Sturmtief "Joshua": Weitere Flut an Elbe erwartet - bislang kaum Schäden in Hamburg

Hamburg/Büsum - An der Nordsee in Schleswig-Holstein und im Elbegebiet wird am Sonntag erneut eine Sturmflut erwartet.

Der Hamburger Fischmarkt mit der Fischauktionshalle an der Elbe im Hafen stand am Freitag während einer Sturmflut unter Wasser. © Lenthe-Medien

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie teilte mit: "Nach derzeitigem Stand besteht am Sonntag sowohl für das Morgen-Hochwasseer als auch das Nachmittag-Hochwasser an mehreren Pegelorten an der deutschen Nordseeküste sowie im Weser- und Elbegebiet die Möglichkeit einer Sturmflut."

Allerdings soll das Wasser am Pegel St. Pauli nur 25 Zentimeter über der Sturmflutmarke auflaufen. Damit dürfte der Fischmarkt nur wenig überschwemmt werden.

Am Samstagnachmittag und -abend soll das Wasser überall unter der Gefahrenmarke bleiben. Bei der Sturmflut am Freitagabend hatte die Fischauktionshalle unter Wasser gestanden. Der Hamburger Polizeileitstelle waren jedoch keine Einsätze in der Stadt bekannt.

Im Stadtteil St. Pauli tritt das Wasser ab einem Pegelstand von etwa 1,50 Metern über dem mittleren Hochwasser über die Promenade. Das ist auch die Marke, ab der in Hamburg definitionsgemäß eine Flut als Sturmflut gilt.