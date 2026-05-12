Hantavirus: Betroffener aus Mittelsachsen in Quarantäne

Freiberg - Unter den deutschen Passagieren, die nach dem Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff "Hondius" unter Beobachtung stehen, befindet sich auch eine Person aus Mittelsachsen . Als Schutzmaßnahme befindet sie sich sechs Wochen in häuslicher Quarantäne, wie das Landratsamt in Freiberg auf Anfrage mitteilte.

Das Kreuzfahrtschiff MV "Hondius" vor Teneriffa: Bisher starben drei Passagiere am Hantavirus. © Ubay Rodríguez/EUROPA PRESS/dpa

Das Gesundheitsamt steht demnach in regelmäßigem Kontakt mit der betroffenen Person, der es aktuell gut geht.

Weitere Angaben zu Geschlecht, Alter oder durchgeführten Untersuchungen oder Tests wurden mit Hinweis auf die Persönlichkeitsrechte nicht gemacht.

Vier der vom Hantavirus-Ausbruch betroffenen deutschen Passagiere waren am Montag zunächst im Uniklinikum Frankfurt aufgenommen worden.

Anschließend wurden sie in die jeweiligen Bundesländer gebracht.