Hantavirus-Symptome nach Kreuzfahrt: Person und Reisepartner in Klinik

Victoria (Kanada) - Obwohl die Passagiere der "MV Hondius" nach der Kreuzfahrt wieder zu Hause angekommen sind, ist das Thema Hantavirus noch nicht ausgestanden. Vier Reisende sind inzwischen nach Kanada zurückgekehrt. Einer von ihnen wurde jetzt positiv getestet.

Die MV Hondius beendet am Montag ihre Rundreise in Rotterdam, wo auch die letzten verbliebenen Besatzungsmitglieder das Schiff verlassen. © Europa Press Canarias/EUROPA PRESS/dpa

Wie Dr. Bonnie Henry, Gesundheitsbeauftragte in British Columbia, auf einer Pressekonferenz erklärte, hatte die betreffende Person Symptome wie Kopfschmerzen und Fieber entwickelt.

Ein Test aufs Hantavirus brachte ein positives Ergebnis, das jedoch von einem Labor in Winnipeg noch bestätigt werden soll, schreibt The Guardian.

Sowohl die erkrankte Person als auch ihre symptomfreie Begleitung hätten sich daraufhin selbstständig in Isolation begeben, um das Virus nicht weiterzuverbreiten. Beide Personen - altersmäßig laut einem CBC-Bericht in den 70ern - befinden sich nun im Krankenhaus unter medizinischer Beobachtung.

Der Erkrankte soll jedoch vergleichsweise milde Symptome haben.

"Das ist eindeutig nicht das Ergebnis, das wir uns erhofft hatten, aber es ist das Szenario, auf das wir uns vorbereitet haben", wird Henry von The Guardian zitiert.