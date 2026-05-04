04.05.2026 17:34 Hantavirus: Wie hoch ist die Gefahr einer Infektion in Deutschland?

Das Hantavirus wurde bei mehreren Reisenden, die mit dem Kreuzfahrtschiff MV Hondius auf dem Weg von Argentinien nach Kap Verde waren, festgestellt.

Von Martin Gaitzsch

Kap Verde - Virus-Ausbruch auf der "MV Hondius". Während der Schiffsreise von Argentinien nach Kap Verde sind mehrere Passagiere am Hantavirus erkrankt. Einige von ihnen sind bereits tot. Wie gefährlich ist das Hantavirus für die Menschen in Deutschland?

Die "MV Hondius" fuhr von Argentinien nach Kap Verde. An Bord verstarb mindestens ein Passagier, der positiv auf das Hantavirus getestet wurde. © Arilson Almeida/AP/dpa Das Virus ist bereits weltweit aufgetreten, wurde auch schon mehrfach in Mitteleuropa nachgewiesen. Normalerweise sind Nagetiere (Mäuse oder Ratten) die Überträger, zum Beispiel die auch in Deutschland lebende Rötelmaus. Durch deren Kot, der als Staub eingeatmet werden kann, infizieren sich Menschen. Gesundheit Potenzmittel-Schokolade im Umlauf: Kontrolleure warnen vor Verzehr Theoretisch können sich Menschen auch durch Tierbisse oder durch den Verzehr von mit Tierkot kontaminierten Lebensmitteln infizieren, teilt das Robert Koch-Institut (RKI) mit. Eine Ansteckung von Mensch zu Mensch ist für die in Europa und Asien aktiveren Viren eher unüblich. Beim in Südamerika hochvirulenten Typ ist eine Übertragung von Mensch zu Mensch möglich. Dieser Fakt lässt aufhorchen, weil das Kreuzfahrtschiff von Argentinien in Südamerika aus aufbrach.

Was sind die Symptome einer Hantavirus-Erkrankung?

Die Inkubationszeit von Hantaviren beträgt zwei bis vier^^ Wochen. © Hans R. Gelderblom/RKI/dpa Die Inkubationszeit von Hantaviren beträgt in der Regel zwei bis vier Wochen. Laut RKI kann sie im Ausnahmefall auch zwischen fünf und 60 Tagen betragen. Typische Symptome, die dann auftreten können, sind Fieber über drei bis vier Tage sowie Kopf-, Rücken,- und Gliederschmerzen. Möglich seien dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) zufolge auch ein schaumiger oder blutiger Urin beziehungsweise erhöhte Nierenwerte. Gesundheit Junge Krebspatientin fühlt sich allein - dann tut sie etwas, das alles verändert Erkrankte klagen häufig auch über Übelkeit und Erbrechen.

Hantavirus: Diagnose, Behandlung, Impfung

Die in Deutschland lebende Rötelmaus überträgt das Hantavirus, zum Beispiel durch ihren Kot. © Kimmo Taskinen/STT-Lehtikuva/dpa Im Verdachtsfall wird Blut abgenommen und im Labor untersucht, ob Antikörper gegen das Virus vorliegen. Diese seien allerdings erst zwei bis drei Wochen nach Ansteckung im Blut zu finden. Eine direkte medikamentöse Behandlung für eine Hantavirus-Infektion gibt es nicht. Oft werden fiebersenkende Mittel verschrieben, um die Symptome zu lindern. Bisher gibt es keine zugelassene Impfung in Deutschland gegen Hantaviren.

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