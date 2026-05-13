Leipziger Virologe über Viren-Ausbrüche: Gefahr steigt, "dass es vielleicht sogar häufiger wird"

Leipzig - Drei Tote und fünf weitere Infizierte, so die bisherige Bilanz des Hantavirus seit dem Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff "MV Hondius". Auch die " MDR Umschau " befasste sich nun mit dem Thema und griff dabei Kritik der "Hondius"-Passagiere auf. Hat die Crew zu spät reagiert?

Die "MV Hondius" im Hafen von Granadilla (Spanien). Wie das Hantavirus an Bord des Kreuzfahrtschiffes gelangte, ist noch immer unklar. © Europa Press Canarias/EUROPA PRESS/dpa

"Leute, die das Virus hätten tragen können, hätten in Quarantäne sein sollen. Trotzdem wurde zusammen gegessen und gemeinsame Gruppenaktivitäten wurden fortgeführt", beklagt in der Sendung der türkische YouTuber Ruhi Cenet (35), der sich bis zum 24. April an Bord der Hondius befand.

Tatsächlich beschreibt auch die "Umschau", dass die Crew des Kreuzfahrtschiffes nach dem ersten Todesfall zunächst weitergemacht habe wie bisher. Das Virus war zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht nachgewiesen.

Der Schiffsarzt habe bestätigt, dass keine Infektionsgefahr besteht. Erst einen Monat nach Beginn der Reise wurde bei einem Passagier das Virus bestätigt. Daraufhin habe die Crew umgehend reagiert und entsprechende Protokolle eingeleitet.

Prof. Dr. Christoph Lübbert, Chefarzt der Klinik für Infektiologie und Tropenmedizin, betonte in der Sendung, dass für das Vorgehen niemandem ein Vorwurf gemacht werden könne. "Das ist noch nie in diesem Kontext aufgetreten, eine Kreuzfahrt mit Andesvirus-Infektion."

Ihm zur Seite sprang Schiffsarzt Dr. Christian Ottomann. "Natürlich hat die Kreuzfahrtindustrie bestimmte Virus-Bestimmungsmöglichkeiten, aber dazu gehören nur die bekannten Viren, wie zum Beispiel Norovirus oder Influenza. Wir haben Schnelltests beispielsweise für Malaria. Aber der Hantavirus ist so exotisch."