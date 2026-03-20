68-Jähriger in Wiesbaden umgebracht: Mann festgenommen

Wiesbaden - In der Wiesbadener Innenstadt ist am Freitagmittag ein 68 Jahre alter Mann bei einem Streit getötet worden. Fahnder nahmen einen 38-Jährigen als mutmaßlichen Täter fest.

Für den 68-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er erlag nach kurzer Zeit seinen schweren Verletzungen. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Abend mit. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar. Auch wurde zunächst nicht bekannt, wie genau der 68-Jährige ums Leben kam.

Sanitäter waren gegen 13 Uhr zu dem verletzten Mann gerufen worden. Sie konnten ihn aber nicht mehr retten, er starb kurze Zeit später an seinen schweren Verletzungen.

Ermittlungen der Polizei ergaben demnach, dass der Mann zuvor mit einem anderen in Streit geraten war, die Auseinandersetzung eskalierte.