Porsche GT3 nach Unfall abgestellt, Fahrer verschwunden: Polizei verfolgt Spur

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Nachdem am vergangenen Donnerstag ein Porsche GT3 nach einem Unfall einfach abgestellt wurde, ist die Hanauer Polizei dem verschwundenen Fahrer auf der Spur.

Von Jennifer Brückner

Hanau - Die Polizei hat nach eigenen Angaben eine vielversprechende Spur zu dem Autofahrer, der einen völlig demolierten Porsche GT3 auf einem Feld bei Hanau abgestellt hat.

Der Fahrer hatte am vergangenen Donnerstagabend auf der A66 den Porsche gegen die Leitplanke gesetzt, dann den lädierten Sportwagen abgestellt und die Flucht ergriffen.
Der Fahrer hatte am vergangenen Donnerstagabend auf der A66 den Porsche gegen die Leitplanke gesetzt, dann den lädierten Sportwagen abgestellt und die Flucht ergriffen.  © Polizeipräsidium Südosthessen

Eine Zeugenaussage habe die Identifizierung deutlich vorangebracht, erklärte die Polizei auf Anfrage. Sie rechnet mit einem baldigen Ermittlungserfolg.

Bislang war demnach eine Identifizierung der Person nicht möglich. Es könne nicht zwingend davon ausgegangen werden, dass Halter und Fahrer dieselbe Person seien, sagte ein Sprecher. 

Am Donnerstagabend soll der Sportwagen auf der A66 ins Schleudern geraten und zweimal gegen eine Leitplanke gestoßen sein. Der Fahrer habe das Auto dann auf einem Feld in der Nähe der B45 abgestellt.

Nach einem Zeugenhinweis haben die Ermittler die Spur des Fahrers aufgenommen.
Nach einem Zeugenhinweis haben die Ermittler die Spur des Fahrers aufgenommen.  © Polizeipräsidium Südosthessen

Dabei habe er ausgelaufene Betriebsmittel und Trümmerteile hinterlassen, so die Polizei. Die Beamten schätzen den Gesamtschaden an Auto und Leitplanke auf über 120.000 Euro.

Titelfoto: Polizeipräsidium Südosthessen

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