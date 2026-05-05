Porsche GT3 nach Unfall abgestellt, Fahrer verschwunden: Polizei verfolgt Spur
Von Jennifer Brückner
Hanau - Die Polizei hat nach eigenen Angaben eine vielversprechende Spur zu dem Autofahrer, der einen völlig demolierten Porsche GT3 auf einem Feld bei Hanau abgestellt hat.
Eine Zeugenaussage habe die Identifizierung deutlich vorangebracht, erklärte die Polizei auf Anfrage. Sie rechnet mit einem baldigen Ermittlungserfolg.
Bislang war demnach eine Identifizierung der Person nicht möglich. Es könne nicht zwingend davon ausgegangen werden, dass Halter und Fahrer dieselbe Person seien, sagte ein Sprecher.
Am Donnerstagabend soll der Sportwagen auf der A66 ins Schleudern geraten und zweimal gegen eine Leitplanke gestoßen sein. Der Fahrer habe das Auto dann auf einem Feld in der Nähe der B45 abgestellt.
Dabei habe er ausgelaufene Betriebsmittel und Trümmerteile hinterlassen, so die Polizei. Die Beamten schätzen den Gesamtschaden an Auto und Leitplanke auf über 120.000 Euro.
Titelfoto: Polizeipräsidium Südosthessen