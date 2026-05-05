Porsche GT3 nach Unfall abgestellt, Fahrer verschwunden: Polizei verfolgt Spur

Hanau - Die Polizei hat nach eigenen Angaben eine vielversprechende Spur zu dem Autofahrer, der einen völlig demolierten Porsche GT3 auf einem Feld bei Hanau abgestellt hat.

Der Fahrer hatte am vergangenen Donnerstagabend auf der A66 den Porsche gegen die Leitplanke gesetzt, dann den lädierten Sportwagen abgestellt und die Flucht ergriffen. © Polizeipräsidium Südosthessen

Eine Zeugenaussage habe die Identifizierung deutlich vorangebracht, erklärte die Polizei auf Anfrage. Sie rechnet mit einem baldigen Ermittlungserfolg.

Bislang war demnach eine Identifizierung der Person nicht möglich. Es könne nicht zwingend davon ausgegangen werden, dass Halter und Fahrer dieselbe Person seien, sagte ein Sprecher.

Am Donnerstagabend soll der Sportwagen auf der A66 ins Schleudern geraten und zweimal gegen eine Leitplanke gestoßen sein. Der Fahrer habe das Auto dann auf einem Feld in der Nähe der B45 abgestellt.