77-Jährige tot in Wiesbaden entdeckt: Polizei vermutet Verbrechen

Wiesbaden - In Wiesbaden ist eine 77 Jahre alte Frau tot in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gefunden worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts.

Ein Bild der Toten aus dem Jahr 2019: Die Frau wurde am vergangenen Samstag tot in ihrer Wohnung aufgefunden. © Bild-Montage: Carsten Rehder/dpa, Polizeipräsidium Westhessen

Das teilten das Polizeipräsidium Westhessen und die Staatsanwaltschaft Wiesbaden am Freitag mit.

Polizei und Rettungskräfte waren bereits am vergangenen Samstagmittag alarmiert worden, nachdem eine Nachbarin die Frau mehrere Tage nicht gesehen hatte. In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Platter Straße entdeckten die Einsatzkräfte dann die Leiche der Frau.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gehen die Ermittler davon aus, dass die 77-Jährige bereits einige Tage vor dem 14. März gestorben ist. Zur möglichen Todesursache machten sie zunächst keine weiteren Angaben.