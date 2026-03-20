77-Jährige tot in Wiesbaden entdeckt: Polizei vermutet Verbrechen
Von Jan Brinkhus
Wiesbaden - In Wiesbaden ist eine 77 Jahre alte Frau tot in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gefunden worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts.
Das teilten das Polizeipräsidium Westhessen und die Staatsanwaltschaft Wiesbaden am Freitag mit.
Polizei und Rettungskräfte waren bereits am vergangenen Samstagmittag alarmiert worden, nachdem eine Nachbarin die Frau mehrere Tage nicht gesehen hatte. In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Platter Straße entdeckten die Einsatzkräfte dann die Leiche der Frau.
Nach derzeitigem Kenntnisstand gehen die Ermittler davon aus, dass die 77-Jährige bereits einige Tage vor dem 14. März gestorben ist. Zur möglichen Todesursache machten sie zunächst keine weiteren Angaben.
Die Kripo hofft nun auf Hinweise von Zeugen. Es geht unter anderem darum, wann die Frau zuletzt gesehen wurde und ob es im Umfeld des Hauses verdächtige Beobachtungen gab.
Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 0611/345-4444 entgegen.
Titelfoto: Bild-Montage: Carsten Rehder/dpa, Polizeipräsidium Westhessen