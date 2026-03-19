AfD bei Wahl zum Landtags-Vizepräsidenten erneut klar gescheitert

Zum wiederholten Mal ist die AfD gescheitert, einen Vizepräsidenten im hessischen Landtag zu stellen. Ihr Kandidat erhielt 26 der abgegebenen 116 Stimmen.

Von Andrea Löbbecke

Wiesbaden - Erneut ist die AfD-Opposition im hessischen Landtag mit ihrem Versuch gescheitert, einen Vizepräsidenten-Posten mit einem Abgeordneten aus ihren Reihen zu besetzen.

Schon mehrfach hat die AfD versucht, im hessischen Landtag einen Posten als Vizepräsidenten zu bekommen. (Symbolbild)
Schon mehrfach hat die AfD versucht, im hessischen Landtag einen Posten als Vizepräsidenten zu bekommen. (Symbolbild)  © Christoph Reichwein/pda

Ihr Kandidat Karsten Bletzer (55) bekam in Wiesbaden in drei geheimen Wahlgängen jeweils nur 26 Ja-Stimmen von 115 beziehungsweise 116 abgegebenen Stimmen - es hätten aber mehr als die Hälfte der sein müssen.

Die AfD-Fraktion hat gegenwärtig 25 Abgeordnete. Drei weitere fraktionslose Parlamentarier in Landtag hatten einst Bezüge zur AfD.

In dieser Legislaturperiode hat die AfD im hessischen Landesparlament schon mehrmals vergeblich versucht, erstmals einen Vizepräsidentenposten zu bekommen. Die nötige Mehrheit dafür erhielt sie bislang nie.

Landtagspräsidentin Astrid Wallmann (46, CDU) hat somit weiterhin vier Stellvertreterinnen und Stellvertreter aus den Fraktionen von CDU, SPD, Grünen und FDP.

Titelfoto: Christoph Reichwein/pda

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