Alkoholgelage endet mit Schlägen und Tritten: 47-Jähriger in Kassel lebensbedrohlich verletzt

Kassel - Bei einem Streit ist ein 47-Jähriger am Montag in Kassel durch Schläge und Tritte lebensgefährlich verletzt worden.

Die Polizei konnte nach Zeugenhinweisen die beiden 21 und 38 Jahre alten Täter festnehmen. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Er sei mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium am Dienstag mit.

Nach den bisherigen Ermittlungen hatten drei Männer in dem Park im Stadtteil Unterneustadt am Montagnachmittag zunächst gemeinsam Alkohol getrunken und waren dann in Streit geraten.