Alkoholgelage endet mit Schlägen und Tritten: 47-Jähriger in Kassel lebensbedrohlich verletzt

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

In einem Kasseler Park sind drei Männer in Streit geraten, der in einer Schlägerei endete. Dabei erlitt ein 47-Jähriger lebensbedrohliche Verletzungen.

Von Sabine Maurer

Kassel - Bei einem Streit ist ein 47-Jähriger am Montag in Kassel durch Schläge und Tritte lebensgefährlich verletzt worden.

Die Polizei konnte nach Zeugenhinweisen die beiden 21 und 38 Jahre alten Täter festnehmen. (Symbolbild)
Die Polizei konnte nach Zeugenhinweisen die beiden 21 und 38 Jahre alten Täter festnehmen. (Symbolbild)  © Arne Dedert/dpa

Er sei mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium am Dienstag mit. 

Nach den bisherigen Ermittlungen hatten drei Männer in dem Park im Stadtteil Unterneustadt am Montagnachmittag zunächst gemeinsam Alkohol getrunken und waren dann in Streit geraten.

Anschließend flüchteten die beiden mutmaßlichen Täter. Der 21- sowie der 38-jährige Mann konnten jedoch nach Zeugenhinweisen von der Polizei noch in der Nähe des Tatorts festgenommen werden.

Titelfoto: Arne Dedert/dpa

Mehr zum Thema Hessen: