Autofahrer aufgepasst! Tunnel Frankenhain auf A49 wiederholt gesperrt

Schwalmstadt - Autofahrer aufgepasst! Auf der A49 ist seit Montagabend 20 Uhr bei Schwalmstadt der Tunnel Frankenhain komplett für den Verkehr gesperrt. Insgesamt vier Nächte wird dies der Fall sein.

Auf der A49 bei Schwalmstadt muss der Tunnel Frankenhain für insgesamt vier Nächte gesperrt werden. (Symbolbild) © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Grund für die Sperrungen, die bis Freitagmorgen (31. Juli) jeweils von 20 Uhr bis 5 Uhr in beiden Richtungen gelten, sind laut der Autobahn GmbH des Bundes Wartungs- und Reinigungsarbeiten.

Entsprechende Umleitungen sind ausgeschildert.

Diese erfolgen in Fahrtrichtung Frankfurt am Main ab der Anschlussstelle Borken über die U44, der Verkehr in Fahrtrichtung Kassel wird demnach ab der Anschlussstelle Schwalmstadt über die U81 geführt. Am Kreuz A44/A49 Kassel-West und am Dreieck A49/A5 Ohmtal werden die Sperrungen angezeigt, die Umleitung über die A7 empfohlen.