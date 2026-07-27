Autofahrer aufgepasst! Tunnel Frankenhain auf A49 wiederholt gesperrt
Schwalmstadt - Autofahrer aufgepasst! Auf der A49 ist seit Montagabend 20 Uhr bei Schwalmstadt der Tunnel Frankenhain komplett für den Verkehr gesperrt. Insgesamt vier Nächte wird dies der Fall sein.
Grund für die Sperrungen, die bis Freitagmorgen (31. Juli) jeweils von 20 Uhr bis 5 Uhr in beiden Richtungen gelten, sind laut der Autobahn GmbH des Bundes Wartungs- und Reinigungsarbeiten.
Entsprechende Umleitungen sind ausgeschildert.
Diese erfolgen in Fahrtrichtung Frankfurt am Main ab der Anschlussstelle Borken über die U44, der Verkehr in Fahrtrichtung Kassel wird demnach ab der Anschlussstelle Schwalmstadt über die U81 geführt. Am Kreuz A44/A49 Kassel-West und am Dreieck A49/A5 Ohmtal werden die Sperrungen angezeigt, die Umleitung über die A7 empfohlen.
Die technische Tunnelausstattung müsse nach Richtlinien für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunneln regelmäßig gewartet werden, hieß es seitens der Autobahn GmbH. Die deshalb nun durchgeführte Überprüfung und Wartung sei zwingend notwendig, um die Sicherheit sowie einen möglichst reibungslosen Betrieb sicherzustellen.
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