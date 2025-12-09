An Schulen in Hessen: Wie viele Lehrer sind mehr als ein Jahr krank?

Wiesbaden - Von den rund 67.000 Lehrerinnen und Lehrern im hessischen Schuldienst sind derzeit rund 225 mindestens ein Jahr langzeiterkrankt.

In Hessen sind keine Täuschungsversuche mit Langzeit-Krankschreibungen von Lehrern bekannt. © Arne Dedert/dpa

Wie das Kultusministerium in Wiesbaden auf dpa-Anfrage mitteilte, sind den staatlichen Schulämtern im Zusammenhang mit Langzeitkrankschreibungen keine Täuschungsversuche bekannt. In Nordrhein-Westfalen hatten zwei Fälle von langzeitkranken Lehrkräften Schlagzeilen gemacht.

Ein Lehrer soll während einer mehr als ein Jahr andauernden Krankschreibung als Kandidat in Kochshows mitgemacht haben.

Zudem war publik geworden, dass eine Lehrerin rund 16 Jahre lang krankgeschrieben war.

Die Frau hatte sich vor Gericht gegen einen Besuch beim Amtsarzt gewehrt.