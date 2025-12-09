An Schulen in Hessen: Wie viele Lehrer sind mehr als ein Jahr krank?

Von den rund 67.000 Lehrerinnen und Lehrern in Hessen sind mehr als 200 länger als ein Jahr erkrankt.

Von Andrea Löbbecke

Wiesbaden - Von den rund 67.000 Lehrerinnen und Lehrern im hessischen Schuldienst sind derzeit rund 225 mindestens ein Jahr langzeiterkrankt.

In Hessen sind keine Täuschungsversuche mit Langzeit-Krankschreibungen von Lehrern bekannt.
In Hessen sind keine Täuschungsversuche mit Langzeit-Krankschreibungen von Lehrern bekannt.  © Arne Dedert/dpa

Wie das Kultusministerium in Wiesbaden auf dpa-Anfrage mitteilte, sind den staatlichen Schulämtern im Zusammenhang mit Langzeitkrankschreibungen keine Täuschungsversuche bekannt. In Nordrhein-Westfalen hatten zwei Fälle von langzeitkranken Lehrkräften Schlagzeilen gemacht.

Ein Lehrer soll während einer mehr als ein Jahr andauernden Krankschreibung als Kandidat in Kochshows mitgemacht haben.

Zudem war publik geworden, dass eine Lehrerin rund 16 Jahre lang krankgeschrieben war.

Spektakuläre Nikolaus-Überraschung für kranke Kinder
Hessen Spektakuläre Nikolaus-Überraschung für kranke Kinder

Die Frau hatte sich vor Gericht gegen einen Besuch beim Amtsarzt gewehrt.

Krankschreibungen von mehr als fünf Jahren sind extrem selten

Die psychischen Belastungen für Lehrkräfte sind hoch - das gilt natürlich auch in Hessen, wo etwa 67.000 Lehrer arbeiten.
Die psychischen Belastungen für Lehrkräfte sind hoch - das gilt natürlich auch in Hessen, wo etwa 67.000 Lehrer arbeiten.  © Philipp von Ditfurth/dpa

In Hessen sind nach Angaben des Kultusministeriums derzeit 16 Lehrkräfte fünf Jahre oder länger krankgeschrieben.

Die staatlichen Schulämter seien verpflichtet, die mögliche Dienstfähigkeiten zu überprüfen. Im Jahr 2023 seien 222 verbeamtete Lehrerinnen und Lehrer wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt worden.

Die Bildungsgewerkschaft GEW geht nach eigenen Angaben von einer Krankheitsquote unter Lehrkräften insgesamt von durchschnittlich etwa sechs Prozent aus. Darunter seien auch Fälle von schwerwiegenden und langwierigen Krankheitsfällen, erläutert der hessische GEW-Vorsitzende Thilo Hartmann.

Holztransport platzt aus allen Nähten: Kontrolle enthüllt Mega-Überladung
Hessen Holztransport platzt aus allen Nähten: Kontrolle enthüllt Mega-Überladung

"Diese Lehrkräfte sind häufig durch die psychischen Belastungen des Berufs erkrankt oder zeigen physische Auswirkungen zum Beispiel durch eine erhöhte und dauerhafte Lärmbelastung wie Tinnitus oder Hörstürze, die sich wiederum auf ihre Dienstfähigkeit auswirken können", erläuterte Hartmann.

Titelfoto: Arne Dedert/dpa

Mehr zum Thema Hessen: