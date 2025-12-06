Spektakuläre Nikolaus-Überraschung für kranke Kinder
Von Lukas Fortkord
Hanau - Superman am Klinikfenster? In Hanau seilen sich Feuerwehrleute als Helden und Nikoläuse ab und überraschen Kinder im Krankenhaus mit Geschenken.
Mit einer besonderen Nikolaus-Aktion hat die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Hanau Kinder der Kinderklinik des Klinikums Hanau überrascht.
Einsatzkräfte seilten sich in Nikolaus- und Superheldenkostümen vom Dach des Gebäudes ab und verteilten Nikolaus-Geschenke, teilte die Klinik mit.
"Neben der emotionalen Wirkung war diese Aktion auch eine wertvolle Übung für unsere Höhenrettungsgruppe", sagte Feuerwehrdezernentin Isabelle Hemsley (CDU).
"Es freut mich, dass wir durch diese besondere Übung nicht nur den Kindern Freude bereiten, sondern gleichzeitig auch unsere Einsatzbereitschaft weiter stärken konnten."
Insgesamt waren elf speziell ausgebildete Höhenretter und eine Höhenretterin der Feuerwehr Hanau an der Aktion beteiligt. Sie seilten sich nach Angaben der Klinik aus etwa 18 Metern Höhe ab - einige im klassischen Nikolausgewand mit weißem Bart, andere als Superman oder Disney-Charakter verkleidet.
Titelfoto: 5VISION.NEWS