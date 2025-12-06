Spektakuläre Nikolaus-Überraschung für kranke Kinder

Hanau - Superman am Klinikfenster? In Hanau seilen sich Feuerwehrleute als Helden und Nikoläuse ab und überraschen Kinder im Krankenhaus mit Geschenken.

Verkleidet als Nikolaus samt Schlitten oder als Weihnachtself überraschten die Höhenretter Kinder im Hanauer Kinderkrankenhaus. © 5VISION.NEWS

Mit einer besonderen Nikolaus-Aktion hat die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Hanau Kinder der Kinderklinik des Klinikums Hanau überrascht.

Einsatzkräfte seilten sich in Nikolaus- und Superheldenkostümen vom Dach des Gebäudes ab und verteilten Nikolaus-Geschenke, teilte die Klinik mit.

"Neben der emotionalen Wirkung war diese Aktion auch eine wertvolle Übung für unsere Höhenrettungsgruppe", sagte Feuerwehrdezernentin Isabelle Hemsley (CDU).

"Es freut mich, dass wir durch diese besondere Übung nicht nur den Kindern Freude bereiten, sondern gleichzeitig auch unsere Einsatzbereitschaft weiter stärken konnten."