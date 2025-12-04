Holztransport platzt aus allen Nähten: Kontrolle enthüllt Mega-Überladung

Kirchheim - Auf der A4 am Kircheimer Dreieck im osthessischen Landkreis Hersfeld-Rotenburg hat die Polizei einen völlig überladenen Holztransport zwischenzeitlich aus dem Verkehr gezogen.

Fast zehn Tonnen wog der Holztransport zu viel. © Polizeipräsidium Osthessen

Am Donnerstag berichtete ein Polizeisprecher über den Vorfall, der sich bereits am Dienstag ereignet hatte. Den Beamten war demnach bei einer Kontrolle des Schwerverkehrs der Sattelzug gleich ins Auge gefallen.

Denn der Lkw sei bereits auf den ersten Blick deutlich überladen gewesen. Bis fast an das obere Ende der Rungen sei das Fahrzeug mit Buchholzstämmen voll gepackt gewesen

Also wurde dem 63 Jahre alten Fahrer signalisiert anzuhalten. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich dann heraus, dass der Schein keineswegs getrogen hatte: Anstatt der erlaubten 40 Tonnen wog das Gespann nahezu 50 Tonnen - 9,74 Tonnen oder 24,35 Prozent zu viel!