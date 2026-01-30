Bald mehr regionale Kennzeichen in Hessen? Verkehrsminister Mansoori macht sich stark

Wiesbaden - WZ statt LDK oder GN statt MKK: Heimatkennzeichen für das Auto sind in Hessen beliebt und werden gut genutzt. Um die Regionalität weiter zu fördern, setzt sich Hessen im Bundesrat für Erleichterungen bei der Fahrzeugzulassung ein.

In Hessen könnte es zukünftig noch mehr regionale Autokennzeichen geben. (Symbolbild) © David-Wolfgang Ebener/dpa

Autokennzeichen stehen für einige Menschen für Heimat, Zugehörigkeit und regionalen Stolz, sagte Hessens Verkehrsminister Kaweh Mansoori (37, SPD) im Bundesrat.

Ziel der Initiative sei es, den Kommunen mehr Spielraum bei der Gestaltung von Kfz-Kennzeichen zu geben, ohne neue bürokratische Hürden zu schaffen.

Der Wunsch nach mehr Freiheit bei regionalen Kennzeichen sei immer wieder an die Landesregierung herangetragen worden, hieß es aus der Staatskanzlei. Bereits seit 2013 können sich die Menschen in Hessen wieder für diese Altkennzeichen entscheiden, die seit der Gebietsreform der 70er-Jahre abgeschafft waren:

BID für Biedenkopf im Landkreis Marburg-Biedenkopf

BÜD für Büdingen im Wetteraukreis

DI für Dieburg im Landkreis Darmstadt-Dieburg

GN (Gelnhausen) und SLÜ (Schlüchtern) im Main-Kinzig-Kreis

HOG (Hofgeismar) und WOH (Wolfhagen) im Landkreis Kassel

USI für Usingen im Hochtaunuskreis

WEL (Weilburg) im Landkreis Limburg-Weilburg

Zuvor waren bereits die Altkennzeichen HU (Hanau) und WZ (Wetzlar) und später DIL (Dillenburg) im Lahn-Dill-Kreis wieder eingeführt worden. "In Hessen stoßen regionale Kennzeichen auf großes Interesse", heißt es aus der Staatskanzlei.