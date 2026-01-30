Bald mehr regionale Kennzeichen in Hessen? Verkehrsminister Mansoori macht sich stark

Das Autokennzeichen drückt für viele Menschen Heimatverbundenheit aus. Daher macht sich Hessens Verkehrsminister Mansoori nun für mehr regionale Auswahl stark.

Von Andrea Löbbecke

Wiesbaden - WZ statt LDK oder GN statt MKK: Heimatkennzeichen für das Auto sind in Hessen beliebt und werden gut genutzt. Um die Regionalität weiter zu fördern, setzt sich Hessen im Bundesrat für Erleichterungen bei der Fahrzeugzulassung ein.

In Hessen könnte es zukünftig noch mehr regionale Autokennzeichen geben. (Symbolbild)
In Hessen könnte es zukünftig noch mehr regionale Autokennzeichen geben. (Symbolbild)  © David-Wolfgang Ebener/dpa

Autokennzeichen stehen für einige Menschen für Heimat, Zugehörigkeit und regionalen Stolz, sagte Hessens Verkehrsminister Kaweh Mansoori (37, SPD) im Bundesrat.

Ziel der Initiative sei es, den Kommunen mehr Spielraum bei der Gestaltung von Kfz-Kennzeichen zu geben, ohne neue bürokratische Hürden zu schaffen.

Der Wunsch nach mehr Freiheit bei regionalen Kennzeichen sei immer wieder an die Landesregierung herangetragen worden, hieß es aus der Staatskanzlei. Bereits seit 2013 können sich die Menschen in Hessen wieder für diese Altkennzeichen entscheiden, die seit der Gebietsreform der 70er-Jahre abgeschafft waren:

Winterliches Chaos trifft Hessen hart! Probleme bei Öffis, einige Unfälle und Schulausfälle
Hessen Winterliches Chaos trifft Hessen hart! Probleme bei Öffis, einige Unfälle und Schulausfälle
  • BID für Biedenkopf im Landkreis Marburg-Biedenkopf
  • BÜD für Büdingen im Wetteraukreis
  • DI für Dieburg im Landkreis Darmstadt-Dieburg
  • GN (Gelnhausen) und SLÜ (Schlüchtern) im Main-Kinzig-Kreis
  • HOG (Hofgeismar) und WOH (Wolfhagen) im Landkreis Kassel
  • USI für Usingen im Hochtaunuskreis
  • WEL (Weilburg) im Landkreis Limburg-Weilburg

Zuvor waren bereits die Altkennzeichen HU (Hanau) und WZ (Wetzlar) und später DIL (Dillenburg) im Lahn-Dill-Kreis wieder eingeführt worden. "In Hessen stoßen regionale Kennzeichen auf großes Interesse", heißt es aus der Staatskanzlei.

Regionalere Kennzeichen sollen leichter zu erhalten sein

Für den hessischen Verkehrsminister Kaweh Mansoori (37, SPD) sind die regionalen Kennzeichen ein "Herzensprojekt".
Für den hessischen Verkehrsminister Kaweh Mansoori (37, SPD) sind die regionalen Kennzeichen ein "Herzensprojekt".  © Arne Dedert/dpa

Eine Einführung zusätzlicher Kennzeichen ist bislang nur in engen rechtlichen Grenzen möglich.

Im Bundesrat macht sich Hessen deswegen dafür stark, dass Kommunen die regionalen Buchstabenkombinationen künftig leichter vergeben können.

Und dies unabhängig davon, ob ein Verbrauch der bestehenden Kennzeichenkombinationen unmittelbar bevorsteht, auf Altkennzeichen zurückgegriffen werden kann oder ob ein neuer selbstständiger Zulassungsbezirk gegründet wird.

Sexuelle Übergriffe: Anklage gegen ehemaligen Richter erhoben
Hessen Sexuelle Übergriffe: Anklage gegen ehemaligen Richter erhoben

Auch bei den aktuell großen Herausforderungen für Bund, Länder und Kommunen sollte man "kleine lokale Herzensprojekte" im Blick behalten, sagte Mansoori. Die Kennzeichen-Initiative nehme niemandem etwas weg, sondern schenke vielen ein Stück weit die Freiheit, ihre Heimatverbundenheit auszudrücken.

Titelfoto: Montage: Arne Dedert/dpa, David-Wolfgang Ebener/dpa

Mehr zum Thema Hessen: