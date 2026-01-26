So viel Urin: Verrückte Polizeieinsätze sorgen für Kopfschütteln

Wiesbaden - Was geht bitte in Wiesbaden ab? Die Polizei vermeldete eine Reihe von völlig verrückten Einsätzen.

Die Polizei in der hessischen Landeshauptstadt hatte es am Wochenende nicht leicht. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Den Auftakt des abstrusen Wochenendes in der hessischen Landeshauptstadt bereitete ein Passant (30), dem in der Innenstadt von einer circa 1,50 Meter großen Frau böse in die Weichteile getreten wurde. Zuvor soll sich der Mann bei einer Personengruppe schlicht darüber beschwert haben, dass sie ihm den Weg auf einer Treppe versperrten, schrieb die Polizei in ihrer Mitteilung am Montag.

Für das Negativ-Highlight des Tages sorgte am Samstagnachmittag jedoch eine 28-jährige Kundin in einem Geschäft an der Kirchgasse. Der Ladendetektiv beobachtete die Frau dabei, wie sie sich eine Thermoskanne aus dem Regal nahm, kurz in einer Umkleidekabine verschwand und das Behältnis anschließend mit Urin gefüllt zurück ins Regal stellte.

Apropos Urin: Am Samstagabend, gegen 21.45 Uhr, hatte ein Mann (33) an der Dotzheimer Straße beobachtet, wie ein Betrunkener (18) vor einen Supermarkt gepinkelt hatte. Als er den Wildpinkler zur Rede stellte, kassierte der 33-Jährige Schläge und Tritte. Verwundet wurde er zurückgelassen, erst eine Polizeistreife fand ihn kurze Zeit später.

Zum krönenden Abschluss kam es in der Nacht auf Sonntag schließlich vor einem Studentenwohnheim an der Friedrich-Naumann-Straße. Als eine junge Bewohnerin gegen 1.20 Uhr aus ihrem Fenster sah, erblickte sie plötzlich einen entblößten Mann, der sich selbst befriedigte. Sie klappte die Rollladen runter und alarmierte die Polizei.