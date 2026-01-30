Sexuelle Übergriffe: Anklage gegen ehemaligen Richter erhoben

Gießen/Kassel - Die Staatsanwaltschaft Gießen hat gegen einen mittlerweile suspendierten Richter des Gerichtsbezirks Kassel Anklage wegen sexueller Übergriffe erhoben.

Die Staatsanwaltschaft Gießen hat Anklage erhoben. © Nadine Weigel/dpa/dpa

Ihm wird laut Sprecher der Ermittlungsbehörde vorgeworfen, zwischen September des Jahres 2023 und Februar 2025 eine Proberichterin mehrfach sexuell genötigt und belästigt zu haben.

Dem Sprecher zufolge wird dem Beschuldigten unter anderem eine sexuelle Nötigung unter Ausnutzung seiner Amtsstellung sowie schwere sexuelle Belästigung in vier Fällen vorgeworfen.

Das Landgericht Fulda muss nun entsprechend prüfen, ob die Anklage auch zugelassen wird.

Weitergehende Auskünfte würden derzeit aufgrund der Persönlichkeitsrechte der Betroffenen nicht erteilt, hieß es. Die Staatsanwaltschaft betonte, dass bis zu einem rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens die Unschuldsvermutung gelte.