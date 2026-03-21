Baseballschläger und Pistole! Duo will Supermarkt ausrauben, doch Plan geht schief

Limburg - Mit Baseballschläger und Pistole forderten zwei Maskierte Bargeld in einem Supermarkt in der Koblenzer Straße in Limburg. Nach einem Alarm flohen sie ohne Beute. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Wie die Beamten mitteilten, hatten die Täter den Haupteingang des Marktes am Freitag gegen 21.54 Uhr betreten und waren zu den Kassen gegangen.

Einer der beiden hatte einen Baseballschläger bei sich, der andere eine Pistole. Im Kassenbereich riefen sie den Angaben zufolge laut "Überfall" und forderten danach die Herausgabe von Bargeld.

Einer der beiden Männer habe einen Mitarbeiter am Pullover gepackt und unter vorgehaltener Schusswaffe die Öffnung des Tresorraums verlangt.

Als kurz darauf ein Alarm ausgelöst wurde, seien sie ohne Beute geflüchtet. In welche Richtung ist nach Angaben der Polizei jedoch nicht bekannt.

Die Männer waren demnach dunkel gekleidet und trugen darüber hinaus beide Sturmhauben.