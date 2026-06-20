Besondere Ehre für Roland Kaiser: In dieser hessischen Stadt verewigt er sich

Kassel - Besondere Ehre für Schlagerstar Roland Kaiser (74): Der Sänger durfte sich vor seinem Konzert am Samstag in das Goldene Buch der Stadt Kassel eingetragen.

Schlagerstar Roland Kaiser (74) verewigte sich am Samstag im Goldenen Buch der Stadt Kassel. © Swen Pförtner/dpa

Der 74-Jährige, der derzeit auf Open-Air-Tournee unterwegs ist, zeigte sich äußerst erfreut über den Eintrag ins Goldene Buch. Es sei für ihn eine "besondere Ehre", sagte Kaiser im Vorfeld seines Auftritts.

Über die Wertschätzung der nordhessischen Stadt freue er sich sehr.

Kassels Oberbürgermeister Sven Schoeller (53) würdigte den Musiker für seine langjährige Karriere.

Kaiser stehe "für musikalische Beständigkeit, Authentizität und eine außergewöhnliche Publikumsnähe".

Seit Jahrzehnten präge er die deutsche Musiklandschaft und begeistere Menschen weit über die Grenzen des Schlagers hinaus.