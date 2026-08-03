Drei Männer nach mutmaßlicher Gruppen-Vergewaltigung in Offenbach festgenommen

Offenbach am Main - Nach der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung auf dem Offenbacher Marktplatz in der Nacht auf den vergangenen Freitag hat die Polizei jetzt drei Männer unter Tatverdacht festnehmen können.

Für die Spurensicherung war der Offenbacher Marktplatz am Freitag gesperrt. © 5VISION.NEWS

Wie die Offenbacher Polizei am Montag mitteilte, handelt es sich bei den Beschuldigten um drei 38, 48 und 49 Jahre alte Männer, die alle ohne festen Wohnsitz sind.

Sie seien bereits am Samstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt worden. Dieser habe wegen des Verdachts der gemeinschaftlich begangenen Vergewaltigung Untersuchungshaft angeordnet. Laut Polizei befinden sich die Männer mittlerweile in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten.

Wie die Ermittlungen zudem ergaben, sollen die Verdächtigen das Opfer, eine 63 Jahre alte Frau, kurz vor der Tat kennengelernt haben. Alle Beteiligten waren nach den bisherigen Erkenntnissen alkoholisiert. Was genau dann passierte und die Hintergründe sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.