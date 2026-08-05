Schweres Gewitter trifft Mittelhessen: Mehrere Bäume umgestürzt

Gießen - Über Teile von Mittelhessen ist am Dienstagabend ein schweres Gewitter hinweggezogen.

Ein schweres Gewitter wütete am Dienstagabend in Teilen von Hessen: Mehrere Bäume stürzten um! (Symbolbild) © 123RF/plaifahwannapa11

Im Lahn-Dill-Kreis und im nördlichen Landkreis Gießen seien mehrere Bäume umgestürzt, teilte die Polizei mit.

Betroffen waren auch die Städte Gießen und Wetzlar.

Nach ersten Erkenntnissen entstand dabei Sachschaden, zu dessen genauer Höhe aber noch keine Einschätzung vorliegt. Über Verletzte wurde zunächst nichts bekannt.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte zuvor für den Regierungsbezirk Gießen vor schweren Gewittern gewarnt.