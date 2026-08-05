Schweres Gewitter trifft Mittelhessen: Mehrere Bäume umgestürzt
Von Michael Bauer
Gießen - Über Teile von Mittelhessen ist am Dienstagabend ein schweres Gewitter hinweggezogen.
Im Lahn-Dill-Kreis und im nördlichen Landkreis Gießen seien mehrere Bäume umgestürzt, teilte die Polizei mit.
Betroffen waren auch die Städte Gießen und Wetzlar.
Nach ersten Erkenntnissen entstand dabei Sachschaden, zu dessen genauer Höhe aber noch keine Einschätzung vorliegt. Über Verletzte wurde zunächst nichts bekannt.
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte zuvor für den Regierungsbezirk Gießen vor schweren Gewittern gewarnt.
Für den Mittwoch sagen die Meteorologen einen meist trocken Tag voraus. Nur in Nordhessen bestehe ein "geringes Schauerrisiko, einzelne kurze Gewitter nicht ausgeschlossen", sagte ein Sprecher
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