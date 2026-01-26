Chaos zum Start in neue Woche: Winter-Wetter sorgt in Hessen für Probleme

Frankfurt am Main - Chaos zum Start in die neue Woche! Schneefall beeinträchtigt in Hessen den Autoverkehr massiv.

Der Winterdienst muss in Hessen verbreitet ran. (Symbolfoto) © Helmut Fricke/dpa

Im Bereich des Kirchheimer Autobahndreiecks bei Bad Hersfeld etwa hätten mancherorts Lastwagen Fahrspuren blockiert, "weil die Fahrer meinten, bei dem Schnee noch überholen zu müssen", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Fulda am Montag.

Ein Kollege des Polizeipräsidiums Kassel teilte mit: "Es schneit. Ein paar Autos stehen quer." Schon vor Beginn des eigentlichen Berufsverkehrs habe es einige Unfälle vor allem mit Blechschäden gegeben.

Auch ein Sprecher des Polizeipräsidiums Frankfurt sprach von "kleineren Unfällen". "Es wird sich wohl häufen. Es bleiben auch Autos liegen, die vielleicht noch Sommerreifen haben", führte er weiter aus.

Besonders hart für viele Menschen, die auf ihrem morgendlichen Weg zur Arbeit auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind: Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) teilte mit, es werde mit Verspätungen gerechnet, einige seiner Buslinien würden "aufgrund der Wetterlage komplett eingestellt".