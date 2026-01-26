Flacht aktuelle Grippewelle in Hessen ab oder kommt das dicke Ende erst noch?

Wiesbaden - In Hessens Hausarztpraxen ist Grippe zurzeit ein großes Thema. Anfang des Jahres war die Zahl der Influenza-Fälle sprunghaft gestiegen. Die jüngsten Daten zeigen einen leichten Rückgang. Wie geht es weiter?

Die Grippe schlägt 2026 auch wieder in Hessen zu. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Der Landesvorsitzende im Hausärztinnen- und Hausärzteverband, Christian Sommerbrodt, glaubt nicht, dass die Grippewelle schon vorbei ist.

"Die Infektwellen zum Ende des letzten Jahres und Anfang des aktuellen Jahres verlaufen ähnlich zu den letzten Jahren: eine große Infektwelle vor Weihnachten und eine große Infektwelle nach Silvester", erklärt Sommerbrodt gegenüber der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf die Daten.

Die spätere Welle verlief in den vergangenen Jahren von Mitte Januar bis Ende März oder Anfang April.

Laut Hausärzteverband ist es gerade erst der Anfang der Grippewelle, "daher kommen jetzt auch die Anstiege der Infekte", sagt Sommerbrodt.

Und weiter: "Diese werden erwartungsgemäß auch noch einige Wochen anhalten und das System wieder stark belasten. Der Gipfel der Erkrankung wird vermutlich im Bereich der 4. bis 10. Kalenderwoche liegen."