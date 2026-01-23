S-Bahnen fahren nach Lok-Entgleisung wieder

Hattersheim (Hessen) - Die Reparaturarbeiten an der S-Bahn-Strecke bei Hattersheim (Main-Taunus-Kreis) sind abgeschlossen. "Die Gleise sind wieder beidseitig befahrbar", teilte die Bahn am Nachmittag mit.

Dank zahlreicher Helfer kannte die Strecke geräumt werden. © Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V.

Der Zugverkehr werde wieder aufgenommen. Bei einem Rangiermanöver war am Dienstag eine Lok entgleist und hatte die Oberleitung beschädigt. In der Folge kam es zu Zugverspätungen und Ausfällen.

Schon seit Freitagmorgen fahren wieder S-Bahnen. Seit 3 Uhr morgens sind wieder halbstündlich S-Bahnen der Linie 1 von Wiesbaden nach Frankfurt über Hattersheim unterwegs, wie die Bahn mitteilte.

Auch in der Gegenrichtung nach Wiesbaden verkehren die Züge im Halbstundentakt über die Strecke der S9. Einstweilen wurde weiter ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Frankfurt-Höchst und Mainz-Kastel angeboten.

Seit Mittwoch können Regionalzüge, wie auch zuvor bereits der Fernverkehr, über Rüsselsheim umgeleitet werden.