Endergebnis liegt vor: So haben die Hessen bei den Kommunalwahlen abgestimmt

Wiesbaden/Hessen - Bei den Kommunalwahlen in Hessen am vergangenen Sonntag hat sich die CDU laut vorläufigen Gesamtergebnissen landesweit als stärkste Kraft behauptet.

Die CDU um Ministerpräsident Boris Rhein (54) hat sich bei den Kommunalwahlen in Hessen als stärkste Kraft behauptet. © Katharina Kausche/dpa

Nach Mitteilung des Statistischen Landesamtes in Wiesbaden legten die Christdemokraten auf 29,8 Prozent der Stimmen zu - ein Plus von 1,3 Prozentpunkten im Vergleich zu den Kommunalwahlen 2021. Ihr Koalitionspartner auf Landesebene, die SPD, rutschte dagegen auf 20,8 Prozent ab (minus 3,2 Punkte).

Die AfD erhöhte ihren Stimmenanteil deutlich von 6,8 Prozent bei den vorangegangenen Kommunalwahlen 2021 auf nun 14,8 Prozent und sicherte sich den vorläufigen Zahlen zufolge den dritten Platz.

Die Grünen rutschten mit 14,0 Prozent auf Platz vier ab (2021: 18,4). 5,7 Prozent erhielt die Linke (4,0), die FDP 3,9 Prozent (6,7).

Am 15. März waren neue Kreistage, Stadt- und Gemeindeparlamente sowie Ortsbeiräte gewählt worden. Die Wahlbeteiligung lag bei 54,3 Prozent und damit etwas höher als bei den Kommunalwahlen vor fünf Jahren (50,4 Prozent).