Endergebnis liegt vor: So haben die Hessen bei den Kommunalwahlen abgestimmt
Von Jens Albes
Wiesbaden/Hessen - Bei den Kommunalwahlen in Hessen am vergangenen Sonntag hat sich die CDU laut vorläufigen Gesamtergebnissen landesweit als stärkste Kraft behauptet.
Nach Mitteilung des Statistischen Landesamtes in Wiesbaden legten die Christdemokraten auf 29,8 Prozent der Stimmen zu - ein Plus von 1,3 Prozentpunkten im Vergleich zu den Kommunalwahlen 2021. Ihr Koalitionspartner auf Landesebene, die SPD, rutschte dagegen auf 20,8 Prozent ab (minus 3,2 Punkte).
Die AfD erhöhte ihren Stimmenanteil deutlich von 6,8 Prozent bei den vorangegangenen Kommunalwahlen 2021 auf nun 14,8 Prozent und sicherte sich den vorläufigen Zahlen zufolge den dritten Platz.
Die Grünen rutschten mit 14,0 Prozent auf Platz vier ab (2021: 18,4). 5,7 Prozent erhielt die Linke (4,0), die FDP 3,9 Prozent (6,7).
Am 15. März waren neue Kreistage, Stadt- und Gemeindeparlamente sowie Ortsbeiräte gewählt worden. Die Wahlbeteiligung lag bei 54,3 Prozent und damit etwas höher als bei den Kommunalwahlen vor fünf Jahren (50,4 Prozent).
Darum dauert die Auszählung bei Kommunalwahlen so lange
Die Stimmauszählung dauert bei hessischen Kommunalwahlen grundsätzlich länger als bei Landtags- und Bundestagswahlen, weil die Bürgerinnen und Bürger mehr Möglichkeiten haben.
Sie haben bei der Wahl der 21 Kreistage sowie kommunalen Parlamente von 421 Städten und Gemeinden so viele Stimmen, wie es Sitze in diesen Gremien gibt. Die Stimmzettel waren teils riesig.
Wegen des komplexen Wahlsystems hatten in der Wahlnacht vorerst nur die Trendergebnisse vorgelegen.
Lediglich die Stimmzettel, bei denen Wähler mit einem Kreuzchen eine ganze Wahlliste gewählt hatten, wurden berücksichtigt. Inzwischen sind auch die übrigen Stimmzettel ausgezählt. An der Reihenfolge der Parteien änderte sich dadurch nichts mehr.
Titelfoto: Andreas Arnold/dpa