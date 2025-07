Enkeltrick, Schockanrufe und falsche Polizisten: Schlag gegen kriminelle Banden

Frankfurt am Main/Wiesbaden - Vier Festnahmen und drei Wohnungsdurchsuchungen: Polizei und Staatsanwaltschaft sind in einer mehrtägigen Aktion gegen kriminelle Banden vorgegangen. Diese sollen durch sogenannte Schockanrufe, Enkeltrick-Betrügereien und das Auftreten als falsche Polizisten zahlreiche ältere Menschen um hohe Geldbeträge gebracht haben.

Alles in Kürze

Einsatzkräfte aller sieben hessischen Polizeipräsidien waren an dem konzertierten Schlag gegen die Enkeltrick- und Schockanruf-Banden beteiligt. (Symbolbild) © Montage: 5vision Media/dpa, Monika Skolimowska/dpa, Jonas Walzberg/dpa

Von Dienstag bis Donnerstag rückten die Polizisten aus. Unter der Leitung der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und des Hessischen Landeskriminalamts (HLKA) wurden drei Wohnungen in Hessen durchsucht und drei junge Männer festgenommen, wie am Montag mitgeteilt wurde.

"Eine weitere Festnahme erfolgte in Baden-Württemberg", fügte ein Sprecher hinzu und ergänzte: "Die festgenommenen Beschuldigten sind Männer im Alter von 17 bis 23 Jahren."

Die Einsätze fanden unter anderem in Frankfurt am Main und im Landkreis Reutlingen statt. Durch die Aktionen kamen Hinweise zutage, dass die international organisierten Banden in rund 50 Fällen "Kontakt zu potenziellen Geschädigten aufgenommen haben, um diese um ihr Vermögen zu bringen", wie es weiter hieß. Der dadurch entstandene Schaden werde insgesamt auf über 600.000 Euro geschätzt.

"In fünf Fällen standen die Opfer bereits am Übergabeort. Diese Betrugstaten konnten durch umgehendes Einschreiten der Polizei verhindert werden", betonte der Sprecher.