Feuerwehr-Großeinsatz bei Wertstoffhof: Zwei Personen verletzt

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot angerückt. © 5VISION.NEWS

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, hatten die beiden Männer im Außenbereich des Entsorgungsbetriebs in der Industriestraße in Wächtersbach zu tun. Dabei befanden sie sich in unmittelbarer Nähe eines Schredders.

Unter dem Müll, der geschreddert wurde, habe sich laut Polizei auch eine Gasflasche befunden, die dann eine Verpuffung verursachte.

Durch die Verpuffung erlitten die zwei Mitarbeiter leichte Verletzungen. Aller Wahrscheinlichkeit nach fing dadurch auch der aufgeschüttete Müll Feuer, welches sich schnell ausbreiten konnte.

Wie der Polizeisprecher weiter berichtet, war bei der Anfahrt bereits eine dichte, schwarze Rauchwolke zu sehen. Nach der Ankunft der Einsatzkräfte wurden die Verletzten unverzüglich im Rettungswagen behandelt, während ein Großaufgebot der Feuerwehr mit den Löscharbeiten begann.

Allerdings dürften sich diese noch länger hinziehen.