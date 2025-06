Frau (†47) im Main-Kinzig-Kreis getötet: Tatverdächtiger in U-Haft

Main-Kinzig-Kreis - In Ronneburg im hessischen Main-Kinzig-Kreis wurde am Montagmittag eine bewusstlose 47 Jahre alte Frau in einem Wohnhaus aufgefunden, die später im Rettungswagen starb. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus, ein Tatverdächtiger wurde festgenommen und sitzt bereits in Untersuchungshaft.