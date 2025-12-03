 565

Keine KI, kein Photoshop, aber im Guinness-Buch! Diese Riesenkerze strahlt über deutscher Stadt

Das ist mal eine Kerze! Im Advent erstrahlt sie über den Dächern. Sie ist zwar nicht aus Wachs, steht dafür allerdings sogar in das Guinness-Buch der Rekorde.

Von Jan Höfling

Schlitz - Das ist doch mal eine Mega-Kerze! Im Advent erstrahlt über den Dächern von Schlitz in Hessen eine gigantische Variante, die zwar nicht aus Wachs besteht, es dafür allerdings sogar in das Guinness-Buch der Rekorde geschafft hat.

42 Meter hoch, neun Meter Durchmesser: Die gigantische Kerze im hessischen Schlitz kann sich sehen lassen!
42 Meter hoch, neun Meter Durchmesser: Die gigantische Kerze im hessischen Schlitz kann sich sehen lassen!  © Boris Roessler/dpa

Möglich macht das Ganze der alte Bergfried der Hinterburg, der mit einem Tuch verhüllt und mit weit mehr als 100 Glühlampen bestückt wird.

Das durchaus beeindruckende Resultat hat mit stolzen 42 Metern Höhe und einem Durchmesser von rund neun Metern den Titel als "größte Kerze der Welt" inne - und zwar seit dem Jahr 1992.

Seit dem 29. November leuchtet die Kerze wieder.

Großbrand in Lagerkomplex: Millionen-Schaden, Feuerwehr warnt Anwohner
Hessen Großbrand in Lagerkomplex: Millionen-Schaden, Feuerwehr warnt Anwohner

Wie gewohnt erstrahlt sie ab 22 Uhr, wenn auch die Straßenbeleuchtung eingeschaltet wird. Trotz des derzeit noch wenig weihnachtlichen Wetters dürfte so zumindest etwas Festagsgefühl aufkommen.

Auch in diesem Jahr erstrahlt sie im Advent wieder über den Dächern.
Auch in diesem Jahr erstrahlt sie im Advent wieder über den Dächern.  © Andreas Arnold/dpa

Besonderer Bonus: Mit einem Aufzug innerhalb des Turms kann man auf dessen Spitze gelangen und von der Kerze selbst den sehenswerten Ausblick unter anderem auf den Weihnachtsmarkt der Stadt im Vogelsbergkreis genießen.

Titelfoto: Montage: Boris Roessler/dpa, Andreas Arnold/dpa

Mehr zum Thema Hessen: