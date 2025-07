17.07.2025 11:14 Heftige Detonation an Restaurant in Offenbach: Was steckt dahinter?

Am Donnerstagmorgen hat es in Offenbach eine Detonation an einem Restaurant in der Kaiserleistraße gegeben. Das Gebäude wurde dabei beschädigt

Von Marc Thomé

Offenbach am Main - Eine Detonation an einem Restaurant in Offenbach am Donnerstagmorgen hat Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Die Hintergründe sind derweil noch unklar. Alles in Kürze Detonation an Restaurant in Offenbach am Main

Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Keine Verletzten, angrenzende Gebäude unbeschädigt

Kripo sichert Spuren und sucht Zeugen

Hinweise unter 069/8098-1234 möglich Mehr anzeigen Das Restaurant wurde durch die Detonation am frühen Donnerstagmorgen beschädigt. © 5VISON.NEWS Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war es zu der Detonation an dem Gebäude in der Kaiserleistraße in den frühen Morgenstunden gekommen. Gegen 6.45 Uhr seien dann die ersten Notrufe bei Polizei und Feuerwehr eingegangen. Daraufhin waren die Einsatzkräfte umgehend ausgerückt. Vor Ort wurde dann festgestellt, dass das Restaurant durch die Explosion beschädigt worden war. Hessen Feuerwehr in Nordhessen rettet Fuchs-Baby aus Güllebehälter Hessen Mann (†59) in Nordhessen getötet: Familienstreit eskaliert zu blutiger Gewalttat Angrenzende Gebäude seien aber nach dem derzeitigen Erkenntnisstand nicht betroffen, heißt es. Auch verletzt worden sei offenbar niemand. Die Kripo ist am Tatort, um umfassend Spuren zu sichern. Außerdem sucht die Polizei Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 069/8098-1234 entgegen.

Titelfoto: 5VISON.NEWS