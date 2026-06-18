Hessen soll "Silicon Valley" werden: Politik stellt neue Start-up-Strategie vor

Weiterstadt/Wiesbaden - Die hessische Landesregierung will Start-up-Gründungen deutlich erhöhen und das private Investitionsvolumen mehr als verdoppeln.

Die Vorstellung der Start-up-Strategie Hessen 2030 fand beim Drohnenentwickler Wingcopter im südhessischen Weiterstadt statt. © Boris Roessler/dpa

"Es geht um die Frage, wo die Technologien und Arbeitsplätze entstehen", sagte Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (37, SPD) bei der Vorstellung der Start-up-Strategie Hessen 2030 beim Drohnenentwickler Wingcopter in Weiterstadt.

"Hessen soll zu den führenden Start-up-Standorten in Deutschland und Europa gehören", sagte Mansoori, an dessen Ministerium das ressortübergreifende Projekt angedockt ist.

Ziel sei eine Stärkung von Gründungen, Innovationen und wachstumsstarken Unternehmen. Start-ups sind junge Unternehmen, die mit neuen Geschäftsideen starten und meist darauf ausgerichtet sind, schnell zu wachsen.

Die Ambition: Nach 244 Start-up-Neugründungen im Jahr 2025 sollen es 2030 450 Neugründungen werden. Das Volumen privater Investoren soll von 190 Millionen auf 500 Millionen Euro steigen.

Bundesweit ist Hessen derzeit nach einer eigens durchgeführten Studie für das Projekt auf Platz fünf bei Gründungen und Finanzierung.