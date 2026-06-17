Junge Frau (†22) stirbt bei schwerem Unfall in Mittelhessen

Haiger - Bei einem tödlichen Verkehrsunfall im mittelhessischen Lahn-Dill-Kreis ist eine junge Autofahrerin ums Leben gekommen.

Für die 22-Jährige kam jede Hilfe zu spät. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. (Symbolbild) © Jiulian Stratenschulte/dpa

Die 22-Jährige stieß mit ihrem Wagen am frühen Dienstagnachmittag auf der L3044 bei Haiger in einer Kurve mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb die Frau noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte.

Der 25 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Wagens wurde den Angaben zufolge leicht verletzt, ein 18 Jahre alter Beifahrer kam mit Verletzungen ins Krankenhaus.