Junge Frau (†22) stirbt bei schwerem Unfall in Mittelhessen
Von Steffen Trumpf
Haiger - Bei einem tödlichen Verkehrsunfall im mittelhessischen Lahn-Dill-Kreis ist eine junge Autofahrerin ums Leben gekommen.
Die 22-Jährige stieß mit ihrem Wagen am frühen Dienstagnachmittag auf der L3044 bei Haiger in einer Kurve mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.
Trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb die Frau noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte.
Der 25 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Wagens wurde den Angaben zufolge leicht verletzt, ein 18 Jahre alter Beifahrer kam mit Verletzungen ins Krankenhaus.
Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.
Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die L3044 blieb stundenlang voll gesperrt - erst am späten Abend wurde sie wieder freigegeben.
Titelfoto: Jiulian Stratenschulte/dpa