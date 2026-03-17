Keine bombige Idee! Diese Aussage am Flughafen hat für einen Reisenden spürbare Folgen

Frankfurt am Main - Das war nicht die beste Idee - und vor allem keine lustige! Ein Mann (59) aus Frankreich hat mit einem Scherz über eine Bombe in seinem Gepäck selbst seine geplante Weiterreise zumindest vorerst verhindert.

Ein Reisender (59) aus Frankreich hat sich selbst völlig unnötig am Frankfurt Flughafen in Probleme gebracht. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Der Reisende war laut der Bundespolizeidirektion des Frankfurter Flughafens am 16. März auf dem Weg in seine Heimat. Bis dahin lief alles nach Plan.

Bei der Sicherheitskontrolle wurde das Gepäck des Franzosen nachkontrolliert, wobei den Angaben nach ein Sprengstofftest zunächst positiv anschlug.

Die daraus resultierende Verlockung war für den 59-Jährigen wohl zu groß. Er gab gegenüber den Kontrollkräften vor Ort an, dass sich eine Bombe in der Tasche befinde. Gegenüber den alarmierten Bundespolizisten wiederholte er seine Äußerung.

Es war ein schlechter Scherz - mit heftigen Folgen.