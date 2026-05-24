Keiner leitete Hessens Landtag so lange wie er: "Brückenbauer" Norbert Kartmann ist tot

Wiesbaden - Die hessische Landespolitik trauert um den früheren Landtagspräsidenten Norbert Kartmann. Der CDU-Politiker aus Butzbach (Wetteraukreis) starb nach schwerer Krankheit am Samstag im Krankenhaus in Lich, wie Landtagspräsidentin Astrid Wallmann (46, CDU ) mitteilte.

Der hessische CDU-Politiker Norbert Kartmann ist im Alter von 77 Jahren verstorben. (Archivfoto) © Arne Dedert/dpa

Sie würdigte den 77-Jährigen als überzeugten Demokraten und "Brückenbauer". Kartmann habe das Amt des Landtagspräsidenten fast 16 Jahre lang ausgeübt und damit so lange wie niemand sonst.

Ministerpräsident Boris Rhein (54, CDU) erklärte, Kartmann habe als Landtagspräsident die parlamentarische Arbeit mit Integrität geleitet und stets ein offenes Ohr für alle Fraktionen gehabt.

"Norbert Kartmann hat sein Leben in den Dienst der Gesellschaft gestellt. Er wird fehlen", erklärte der Ministerpräsident.