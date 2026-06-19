19.06.2026 08:35 Nach heftigem Lkw-Brand auf A60 bei Rüsselsheim: Gute Nachricht für alle Autofahrer

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Nach der Sperrung der A60 in Fahrtrichtung Mainz im Bereich der Anschlussstelle Rüsselsheim-Mitte ist die Autobahn nun endlich wieder komplett befahrbar.

Von Paula Kühn Rüsselsheim - Gute Nachricht für alle Autofahrer: Nach der Sperrung der A60 in Fahrtrichtung Mainz im Bereich der Anschlussstelle Rüsselsheim-Mitte ist die Autobahn nun endlich wieder komplett befahrbar. Am Mittwochabend hat ein Lkw auf der A60 gebrannt. © 5VISION.NEWS Das bestätigte eine Polizeisprecherin. Nach einem Lkw-Brand am Mittwochabend auf der Strecke musste die Fahrbahn über Nacht wieder instand gesetzt und deshalb komplett gesperrt werden.

Am Donnerstag war eine Spur im betroffenen Abschnitt nicht befahrbar, ab 21 Uhr wurde der Verkehr dann komplett abgeleitet. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derweil an.

Titelfoto: 5VISION.NEWS