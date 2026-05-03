Polizei vermutet Tötungsdelikt: Zeugen finden Leiche (†27) vor Wohnhaus

Dillenburg-Niederscheld - In Niederscheld ( Lahn-Dill-Kreis ) haben Zeugen eine männliche Leiche entdeckt.

Die Polizei war in der Nacht zu Samstag an einem mutmaßlichen Tatort im Einsatz. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Wie das Polizeipräsidium Mittelhessen mitteilte, lag der 27 Jahre alte Tote aus Afghanistan in der Nacht zu Samstag vor einem Mehrfamilienhaus. Zeugen entdeckten ihn gegen 1 Uhr leblos in der Straße "Am Rotenbeutel".

Rettungskräfte hätten nichts mehr für den Mann tun können. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen demnach von einem Tötungsdelikt aus.