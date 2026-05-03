Polizei vermutet Tötungsdelikt: Zeugen finden Leiche (†27) vor Wohnhaus

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In Niederscheld (Lahn-Dill-Kreis) haben Zeugen in der Nacht zu Samstag eine männliche Leiche entdeckt. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.

Von Wolfgang Jung

Dillenburg-Niederscheld - In Niederscheld (Lahn-Dill-Kreis) haben Zeugen eine männliche Leiche entdeckt.

Die Polizei war in der Nacht zu Samstag an einem mutmaßlichen Tatort im Einsatz. (Symbolfoto)
Die Polizei war in der Nacht zu Samstag an einem mutmaßlichen Tatort im Einsatz. (Symbolfoto)  © Marijan Murat/dpa

Wie das Polizeipräsidium Mittelhessen mitteilte, lag der 27 Jahre alte Tote aus Afghanistan in der Nacht zu Samstag vor einem Mehrfamilienhaus. Zeugen entdeckten ihn gegen 1 Uhr leblos in der Straße "Am Rotenbeutel".

Rettungskräfte hätten nichts mehr für den Mann tun können. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen demnach von einem Tötungsdelikt aus.

"Aktuelle Ermittlungen weisen darauf hin, dass es sich um eine Tat im sozialen Umfeld des Opfers handelte, weshalb derzeit keine Gefahr für Dritte angenommen wird", hieß es.

Untersuchungen zum Tatablauf, Tatmotiv und Hintergrund der Tat laufen.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa

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