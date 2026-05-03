Polizei vermutet Tötungsdelikt: Zeugen finden Leiche (†27) vor Wohnhaus
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Von Wolfgang Jung
Dillenburg-Niederscheld - In Niederscheld (Lahn-Dill-Kreis) haben Zeugen eine männliche Leiche entdeckt.
Wie das Polizeipräsidium Mittelhessen mitteilte, lag der 27 Jahre alte Tote aus Afghanistan in der Nacht zu Samstag vor einem Mehrfamilienhaus. Zeugen entdeckten ihn gegen 1 Uhr leblos in der Straße "Am Rotenbeutel".
Rettungskräfte hätten nichts mehr für den Mann tun können. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen demnach von einem Tötungsdelikt aus.
"Aktuelle Ermittlungen weisen darauf hin, dass es sich um eine Tat im sozialen Umfeld des Opfers handelte, weshalb derzeit keine Gefahr für Dritte angenommen wird", hieß es.
Untersuchungen zum Tatablauf, Tatmotiv und Hintergrund der Tat laufen.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa