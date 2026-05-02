Wasserspiele im Bergpark Wilhelmshöhe starten in neue Saison: Das erwartet die Besucher

Kassel - 750.000 Liter Wasser stürzen ohne Pumpen von den Kaskaden bis zur Schloss-Fontäne. Was Besucher bei den Wasserspielen im Bergpark Wilhelmshöhe erwartet.

Die Wasserspiele im Kasseler Bergpark Wilhelmshöhe sind ab sofort eröffnet. © Swen Pförtner/dpa

Die historischen Wasserspiele im Kasseler Unesco-Weltkulturerbe Bergpark Wilhelmshöhe sind in die neue Saison gestartet.

Bis zum 3. Oktober haben Besucherinnen und Besucher jetzt wieder an jedem Mittwoch, Sonntag und an hessischen Feiertagen Gelegenheit, den Lauf des Wassers vom Herkules bis zur Großen Fontäne vor dem Schloss Wilhelmshöhe zu begleiten.

Los geht es jeweils um 14.30 Uhr an den Kaskaden, wie Hessen Kassel Heritage (HKH) mitteilte.

Als Kaskaden werden Anlagen bezeichnet, in denen Wasser in mehreren gestuften Becken nach unten fällt. Von dort führen die Wasserspiele über den Steinhöfer Wasserfall, die Teufelsbrücke und das Aquädukt.

Jedes Wasserbild wird für ungefähr zehn Minuten inszeniert. Den Abschluss bildet gegen 15.45 Uhr eine mehr als 50 Meter hohe Fontäne oberhalb des Schlosses Wilhelmshöhe.