Sarg auf dem Main stellt Polizei vor Rätsel: Das steckt dahinter
Hanau - Ein am Mittwochabend auf dem Main bei Hanau-Steinheim treibender Sarg hat die Polizei vor ein Rätsel gestellt. Mittlerweile haben sich die Umstände zu dem ungewöhnlichen Fund aber aufgeklärt.
Zunächst hatte ein Polizeisprecher berichtet, dass Zeugen am Mittwochabend gegen 20 Uhr den Fund gemeldet hatten. Im Bereich der Steinheimer Brücke entdeckten die Beamten kurz darauf den Sarg.
Einsatzkräfte der verständigten Feuerwehr bargen den Sarg aus dem Wasser und brachten ihn auf die Polizeiwache. Dort wurden Fotos veröffentlicht und die Polizei bat die Bevölkerung um Hinweise.
Am Donnerstag konnte dann die Herkunft des Sarges geklärt werden. Es hatte sich um ein Abschiedsritual gehandelt.
So hatten trauernde Hinterbliebene sich den leeren Sarg an den Main liefern lassen, um von einem weit entfernt gestorbenen und beerdigten Angehörigen symbolisch Abschied zu nehmen.
Anschließend hatten sie den Sarg vor Ort zurückgelassen.
Titelfoto: Bild-Montage: Friso Gentsch/dpa,Polizeipräsidium Südosthessen