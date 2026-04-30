30.04.2026 15:51 Sarg auf dem Main stellt Polizei vor Rätsel: Das steckt dahinter

Am Mittwochabend hatten Zeugen den leeren Sarg auf dem Main bei Hanau entdeckt. Mittlerweile haben sich die Umstände des ungewöhnlichen Funds geklärt.

Von Marc Thomé

Hanau - Ein am Mittwochabend auf dem Main bei Hanau-Steinheim treibender Sarg hat die Polizei vor ein Rätsel gestellt. Mittlerweile haben sich die Umstände zu dem ungewöhnlichen Fund aber aufgeklärt.

Gegen 20 Uhr am Mittwochabend hatten Zeugen die Polizei über den ungewöhnlichen Fund informiert. © Polizeipräsidium Südosthessen Zunächst hatte ein Polizeisprecher berichtet, dass Zeugen am Mittwochabend gegen 20 Uhr den Fund gemeldet hatten. Im Bereich der Steinheimer Brücke entdeckten die Beamten kurz darauf den Sarg. Einsatzkräfte der verständigten Feuerwehr bargen den Sarg aus dem Wasser und brachten ihn auf die Polizeiwache. Dort wurden Fotos veröffentlicht und die Polizei bat die Bevölkerung um Hinweise.

Laut Polizei gehörte der Sarg zu einem Abschiedsritual von trauernden Hinterbliebenen. © Polizeipräsidium Südosthessen