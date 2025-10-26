Mann besucht seine Frau in Klinik, kurz darauf wird er lebensgefährlich verletzt aufgefunden

Wiesbaden - Eigentlich wollte das Paar aus Nordrhein-Westfalen Urlaub in Wiesbaden machen. Dann kam die Frau ins Krankenhaus. Nach einem Besuch bei ihr in der Klinik wird ihr Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen gefunden.

Nachdem der Verletzte gemeldet worden war, begaben sich sofort ein Arzt und mehrere Pfleger zu dem 76-Jährigen. (Symbolfoto) © Lino Mirgeler/dpa

Der 76-Jährige aus dem Kreis Warendorf sei bereits am Donnerstagabend bewusstlos und mit schweren Kopfverletzungen unter seinem Pedelec auf dem Gelände der Dr. Horst Schmidt Kliniken angetroffen worden, teilte die Polizei mit.

Die Ermittler suchen dringend Zeugen, um den Hergang seines Sturzes rekonstruieren zu können.

Eine unbekannte Frau habe einen Mitarbeiter der Klinik auf den Verletzten angesprochen.

Dieser habe das der Klinik gemeldet, woraufhin sofort ein Arzt und mehrere Pfleger zu dem Schwerverletzten geeilt seien.