Mann besucht seine Frau in Klinik, kurz darauf wird er lebensgefährlich verletzt aufgefunden
Von Ira Schaible
Wiesbaden - Eigentlich wollte das Paar aus Nordrhein-Westfalen Urlaub in Wiesbaden machen. Dann kam die Frau ins Krankenhaus. Nach einem Besuch bei ihr in der Klinik wird ihr Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen gefunden.
Der 76-Jährige aus dem Kreis Warendorf sei bereits am Donnerstagabend bewusstlos und mit schweren Kopfverletzungen unter seinem Pedelec auf dem Gelände der Dr. Horst Schmidt Kliniken angetroffen worden, teilte die Polizei mit.
Die Ermittler suchen dringend Zeugen, um den Hergang seines Sturzes rekonstruieren zu können.
Eine unbekannte Frau habe einen Mitarbeiter der Klinik auf den Verletzten angesprochen.
Dieser habe das der Klinik gemeldet, woraufhin sofort ein Arzt und mehrere Pfleger zu dem Schwerverletzten geeilt seien.
Nach dem Fund des Schwerverletzten sucht die Polizei in Wiesbaden dringend Zeugen
Vermutlich wollte der Mann nach dem Klinik-Besuch bei seiner Frau mit dem Rad zurück zu seinem Wohnmobil fahren.
Wieso er stürzte, ist nicht bekannt. Hinweise auf ein Fremdverschulden lägen bisher nicht vor. Die Polizei sucht nun neben Zeugen vor allem auch die Frau, die den Verletzten gefunden hat.
Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0611/3450 entgegen.
Titelfoto: Lino Mirgeler/dpa