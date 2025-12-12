So oft musste der Kampfmittel-Räumdienst in Hessen in diesem Jahr bislang ran

Darmstadt - Eine ganz schöne Menge! Vor der Bombensprengung in Hanau sind in Hessen in diesem Jahr bereits 65 Tonnen Munitions- oder Waffenteile vernichtet worden.

Der Kampfmittelräumdienst Hessen hatte alle Hände voll zu tun. © Swen Pförtner/dpa

Wegen der Altlasten aus dem letzten Weltkrieg müssen im Bundesland immer wieder Menschen ihre vier Wände bei Evakuierungen verlassen.

Bis Anfang des Dezembers gab es nach Angaben des landesweit für den Kampfmittelräumdienst zuständigen Regierungspräsidiums Darmstadt insgesamt 21 Einsätze wegen Fliegerbomben, bei denen es zum Teil auch zu Evakuierungen kam.

Evakuierungen würden oftmals von Behörden vor Ort auch kritisch gesehen. Müsse der Radius so groß sein, sei der Aufwand zu hoch und müsse die Bahnlinie gesperrt werden, erklärte der Sprecher des Regierungspräsidiums, Matthias Schaider, auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Es gehe darum, Menschenleben zu retten.