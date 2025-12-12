Bombe falsch eingeschätzt! Mehrere Häuser beschädigt, Familien haben Glück im Unglück
Von Michael Bauer, Isabell Scheuplein, Jan Höfling
Hanau - Das lief alles andere als nach Plan! Eine Weltkriegsbombe ist in Hanau kontrolliert gesprengt worden, doch die Wucht der Explosion war weitaus größer als gedacht. Die Folge sind unter anderem Schäden an Wohnhäusern.
Nach ersten Einschätzungen der Stadt sind 58 Personen und bis zu 28 Wohnungen betroffen. Die Stadt hat Hilfen für die Betroffenen angekündigt.
Glück im Unglück: Verletzt wurde niemand.
"Das Wichtigste ist: Allen Menschen geht es gut", erklärten Oberbürgermeister Claus Kaminsky (66, SPD) und Stadträtin Isabelle Hemsley (35, CDU).
"Die Zusammenarbeit aller Institutionen und Bürgerinnen und Bürgern war absolut vorbildlich", lobte Hemsley. Auch sind die Schäden nach Einschätzung der Stadt glücklicherweise zumindest geringer als zunächst befürchtet worden war.
Mehrere Betroffenen dürfen somit aufatmen.
Bedeutet laut Sprecher: Keine Familie, deren Wohnung beschädigt worden sei, werde das Weihnachtsfest außerhalb verbringen müssen. Kaminsky hatte zuvor die Befürchtung geäußert, das genau dies womöglich der Fall sein könnte.
Bürgertelefon für Betroffene eingerichtet
Die Wohnung in Großauheim, die von der immensen Druckwelle der Explosion letztendlich am stärksten in Mitleidenschaft gezogenen worden war und wegen des Schadens derzeit unbewohnbar sei, habe ohnehin leer gestanden, fügte er hinzu.
Die meisten betroffenen Gebäude wiesen zwar Beschädigungen auf, allerdings seien diese eher gering einzustufen. Für Betroffene ist am Freitag weiter das Bürgertelefon unter der Telefonnummer 0618129502000 bis 18 Uhr erreichbar.
Weltkriegsbombe in Hanau ist deutscher Bauart
Die Art der Bombe ist nach den Angaben des Regierungspräsidiums Darmstadt von Experten falsch eingeschätzt worden. "Wir sind von einer Brandbombe ausgegangen, es war letztendlich eine Sprengbombe", sagte Sprecher Matthias Schaider.
Die Bombe sei statt mit Phosphor mit Sprengstoff gefüllt gewesen. Die Auswirkungen der Sprengung wären aber dieselben gewesen. Die getroffenen Vorsichtsmaßnahmen waren "genau die Richtigen".
Nach Angaben der Stadt handelte es sich bei dem bei Bauarbeiten in dem Stadtteil Großauheim gefundenen insgesamt 250 Kilogramm schweren Blindgänger um eine Bombe deutscher Bauart.
Für die Sprengung, die am Donnerstag um 12.02 Uhr erfolgte, hatten etwa 4500 Menschen in einem Radius von 1000 Metern ihre Wohnungen verlassen müssen.
Insgesamt 15 mit Wasser gefüllte Überseecontainer aus Stahl waren gestapelt worden, um den Druck abzudämpfen.
Erstmeldung 9.01 Uhr, zuletzt aktualisiert: 10.47 Uhr
