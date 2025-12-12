Bombe falsch eingeschätzt! Mehrere Häuser beschädigt, Familien haben Glück im Unglück

Das lief alles andere als nach Plan! Eine Weltkriegsbombe ist in Hanau kontrolliert gesprengt worden, doch die Wucht der Explosion war größer als gedacht.

Von Michael Bauer, Isabell Scheuplein, Jan Höfling

Hanau - Das lief alles andere als nach Plan! Eine Weltkriegsbombe ist in Hanau kontrolliert gesprengt worden, doch die Wucht der Explosion war weitaus größer als gedacht. Die Folge sind unter anderem Schäden an Wohnhäusern.



Durch die Sprengung der Bombe wurden Häuser beschädigt. © 5VISION.NEWS Nach ersten Einschätzungen der Stadt sind 58 Personen und bis zu 28 Wohnungen betroffen. Die Stadt hat Hilfen für die Betroffenen angekündigt. Glück im Unglück: Verletzt wurde niemand. "Das Wichtigste ist: Allen Menschen geht es gut", erklärten Oberbürgermeister Claus Kaminsky (66, SPD) und Stadträtin Isabelle Hemsley (35, CDU). Hessen Kleiner Dackel steht nach Frauchens Unfall alleine an A5: Polizei zeigt großes Herz für Tiere "Die Zusammenarbeit aller Institutionen und Bürgerinnen und Bürgern war absolut vorbildlich", lobte Hemsley. Auch sind die Schäden nach Einschätzung der Stadt glücklicherweise zumindest geringer als zunächst befürchtet worden war. Mehrere Betroffenen dürfen somit aufatmen. Bedeutet laut Sprecher: Keine Familie, deren Wohnung beschädigt worden sei, werde das Weihnachtsfest außerhalb verbringen müssen. Kaminsky hatte zuvor die Befürchtung geäußert, das genau dies womöglich der Fall sein könnte.

Unter anderem gingen im Umkreis mehrere Fenster zu Bruch. © 5VISION.NEWS

Bürgertelefon für Betroffene eingerichtet

Die Wohnung in Großauheim, die von der immensen Druckwelle der Explosion letztendlich am stärksten in Mitleidenschaft gezogenen worden war und wegen des Schadens derzeit unbewohnbar sei, habe ohnehin leer gestanden, fügte er hinzu. Die meisten betroffenen Gebäude wiesen zwar Beschädigungen auf, allerdings seien diese eher gering einzustufen. Für Betroffene ist am Freitag weiter das Bürgertelefon unter der Telefonnummer 0618129502000 bis 18 Uhr erreichbar.

Insgesamt 15 mit Wasser gefüllte Überseecontainer aus Stahl sollten den Druck abdämpfen ... © 5VISION.NEWS

... an den entstandenen Schäden lässt sich die enorme Wucht erkennen. © 5VISION.NEWS

Weltkriegsbombe in Hanau ist deutscher Bauart