Entscheidung gefallen: RMV verlängert S-Bahn-Betrieb mit DB Regio

Hofheim - Entscheidung gefallen! Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) hat den Betrieb von vier S-Bahn-Linien für weitere vier Jahre an die aktuelle Betreiberin DB Regio vergeben.

Es ändert sich vorerst für Kunden nichts. (Symbolbild) © Hannes P. Albert/dpa

Der Interimsvertrag für das S-Bahn-Teilnetz "Gallus" solle von Dezember 2029 bis Dezember 2033 laufen, teilte der RMV entsprechend mit.

Damit werde der bis zum Fahrplanwechsel Ende 2029 laufende Vertrag nahtlos fortgeführt. Konkret betreffe das die Linien S3 (Bad Soden - Frankfurt Süd), S4 (Kronberg - Frankfurt Süd), S5 (Usingen - Frankfurt Süd) und S6 (Friedberg - Darmstadt).

Grund für die Interimsvergabe sei, dass infrastrukturelle und ebenfalls technische Rahmenbedingungen für eine langfristige Neuvergabe erst ab 2033 gegeben seien.

Nach Angaben des RMV zählen dazu in erster Linie laufende Maßnahmen, wie der Ausbau der S6 und die Verlängerung der S5. Die geplante technische Ausrüstung der Strecken mit dem europäischen Zugsicherungsnetz ETCS (European Train Control System) habe demnach darüber hinaus auch einen Einfluss auf die langfristige Planung.