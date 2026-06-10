Schädlingsbefall: Zwei Schulen in Hessen müssen geschlossen bleiben

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Zu viele Eichenprozessionsspinner! Zwei Schulen im nordhessischen Bad Wildungen bleiben am Mittwoch wegen Schädlingsbefall geschlossen.

Von Philipp Rahn

Bad Wildungen - Als Schmetterling ist er unscheinbar – seine Raupen aber sind tückisch: Wegen Eichenprozessionsspinnern bleiben zwei Schulen im hessischen Bad Wildungen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) geschlossen. Eine Spezialfirma soll sich nun kümmern.

Aufgrund des Befalls von Eichenprozessionsspinnern wurden in Hessen zwei Schulen vorübergehend geschlossen.
Aufgrund des Befalls von Eichenprozessionsspinnern wurden in Hessen zwei Schulen vorübergehend geschlossen.  © Philip Dulian/dpa

"Auf dem gemeinsamen Schulgelände der Ense-Schule und der Mathias-Bauer-Schule in Bad Wildungen ist ein Befall mit Eichenprozessionsspinnern festgestellt worden", teilte der Landkreis mit.

Für die Beseitigung der Raupen sei eine Spezialfirma beauftragt worden, das Gelände dürfe daher am Mittwoch nicht betreten werden.

In beiden Schulen werde daher kein regulärer Unterricht stattfinden, in der Ense-Schule werde auf Distanzunterricht umgestiegen. 

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Der Eichenprozessionsspinner stammt ursprünglich aus Südosteuropa. Noch vor wenigen Jahrzehnten kam er in Deutschland nur sehr selten vor. Inzwischen kommt es immer häufiger zu Massenvermehrungen der Nachtfalter. 

"Eichenprozessionsspinner sind unscheinbare Nachtfalter, deren Raupen sich in typischen 'Prozessionen' auf Eichenbäumen fortbewegen", so der Landkreis.

Die Brennhaare der Raupen können zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Ursache ist das Gift auf den Härchen der Larven.

Titelfoto: Philip Dulian/dpa

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