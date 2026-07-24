Kennt Ihr eigentlich Barfußschuhe? Diese Teile liegen im Trend
Von Lea Winkler
Offenbach am Main - Kaum Dämpfung, maximale Bewegungsfreiheit: Barfußschuhe sollen das natürliche Laufgefühl möglichst originalgetreu nachahmen. Welche Modelle der Markt bietet, zeigt die "Barefoot - European Shoe Fair" in Offenbach. Die Messe geht in ihre zweite Auflage, präsentiert Schuhe mit besonders dünnen sowie flexiblen Sohlen.
Obwohl Barfußschuhe noch vergleichsweise neu auf dem Schuhmarkt sind, beobachtet der Bundesverband Schuh- und Lederwarenindustrie, dass sie zunehmend mehr im Trend liegen.
Diese Entwicklung gehe mit dem wachsenden Gesundheitsbewusstsein und auch dem Fokus auf Langlebigkeit, Wohlbefinden und entsprechende Selbstoptimierung einher, sagt Verbandssprecherin Claudia Schulz.
Viele junge Menschen achteten mehr auf eine gesunde Entwicklung ihrer Füße.
Viele Schuhhersteller hätten bereits ihre eigenen Kollektionen um Barfußschuhe erweitert, sagt Torben Schütz, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands, bei der Auftaktrunde in der Messe Offenbach. Er schätzt den Anteil der Barfußschuhe im Markt auf 1,0 bis 1,5 Prozent.
Barfußschuhe für Kinder seien aber weiterhin Wachstumstreiber in dem Segment.
Gesundheit für die Füße steht im Fokus, Angebot reicht von sportlich bis elegant
Sie sollen das natürliche Gehen und Laufen möglichst gut nachbilden, erklärt Michael Hanus von der Barfußschuhmarke "Groundies".
Dafür gebe es "drei Philosophien".
Typisch sei eine breite, asymmetrisch geformte Zehenbox, die mehr Platz gibt und die natürliche Bewegung ermöglicht. Barfußschuhe hätten keine Fersenerhöhung.
Hinzu komme eine besonders dünne und flexible Sohle, die den Bodenkontakt stärker spürbar macht und das Laufgefühl dem Barfußlaufen dadurch annähern soll. "Wir sagen auch gerne 'Natural Footware' dazu", so Hanus.
Die in Offenbach gezeigten Modelle für Erwachsene reichen vom Sportschuh über modische Sneaker und Sandalen bis hin zum eleganten Damenstiefel.
Die altbekannten Zehenschuhe, die laut Sprecherin Schulz der Start der Barfußschuhbewegung waren, sind auch ausgestellt.
Freitag und Samstag ist die Ausstellung zunächst nur für Fachbesucher zugelassen, am Sonntag stehen die Hallen dann allen Interessierten offen, um die Ware von mehr als 120 Ausstellern aus dem In- und Ausland zu begutachten.
Titelfoto: Lea Winkler/dpa