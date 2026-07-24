Kennt Ihr eigentlich Barfußschuhe? Diese Teile liegen im Trend

Offenbach am Main - Kaum Dämpfung, maximale Bewegungsfreiheit: Barfußschuhe sollen das natürliche Laufgefühl möglichst originalgetreu nachahmen. Welche Modelle der Markt bietet, zeigt die "Barefoot - European Shoe Fair" in Offenbach. Die Messe geht in ihre zweite Auflage, präsentiert Schuhe mit besonders dünnen sowie flexiblen Sohlen.

In der Messe Offenbach werden zahlreiche Barfußschuhe ausgestellt. Die "Barefoot European Shoe Fair" hat einiges zu bieten. © Lea Winkler/dpa

Obwohl Barfußschuhe noch vergleichsweise neu auf dem Schuhmarkt sind, beobachtet der Bundesverband Schuh- und Lederwarenindustrie, dass sie zunehmend mehr im Trend liegen.

Diese Entwicklung gehe mit dem wachsenden Gesundheitsbewusstsein und auch dem Fokus auf Langlebigkeit, Wohlbefinden und entsprechende Selbstoptimierung einher, sagt Verbandssprecherin Claudia Schulz.

Viele junge Menschen achteten mehr auf eine gesunde Entwicklung ihrer Füße.

Viele Schuhhersteller hätten bereits ihre eigenen Kollektionen um Barfußschuhe erweitert, sagt Torben Schütz, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands, bei der Auftaktrunde in der Messe Offenbach. Er schätzt den Anteil der Barfußschuhe im Markt auf 1,0 bis 1,5 Prozent.

Barfußschuhe für Kinder seien aber weiterhin Wachstumstreiber in dem Segment.