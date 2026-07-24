24.07.2026 16:33 Tunnel auf A49 in Nordhessen wird gesperrt: Das sind die Umleitungen

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Der Tunnel Frankenhain auf der A49 ist vier Nächte lang dicht. Welche Umleitungen für Autofahrer eingerichtet werden und wann genau die Sperrung gilt.

Von Sabine Maurer Schwalmstadt - Der Tunnel Frankenhain auf der A49 ist vier Nächte lang dicht. Welche Umleitungen für Autofahrer eingerichtet werden und wann genau die Sperrung gilt. Vier Nächte lang bleibt der Tunnel Frankenhain gesperrt. Es müssen Alternativrouten genutzt werden. © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa Nächste Woche wird der Frankenhainer Tunnel in Nordhessen gesperrt - Autofahrer kommen dann nur noch über ausgeschilderte Umleitungen an ihr Ziel. Diese erfolgen in Fahrtrichtung Frankfurt ab der Anschlussstelle Borken über die U44, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Kassel wird ab der Anschlussstelle Schwalmstadt über die U81 geführt.

Am Kreuz A44/A49 Kassel-West und am Dreieck A49/A5 Ohmtal wird auf die Sperrungen hingewiesen und die Umleitung über die A7 empfohlen. Wegen routinemäßigen Wartungs- sowie Reinigungsarbeiten wird der Tunnel von Montagabend, 27. Juli, bis Freitagmorgen, 31. Juli, jeweils von 20 bis 5 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Titelfoto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa