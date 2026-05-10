Schlägerei vor Shisha-Bar in Gießen: Mann mit Hammer am Kopf verletzt

Gießen - Mit einem Hammer ist in Gießen bei einer Schlägerei vor einer Shisha-Bar ein Mann verletzt worden.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei jetzt weitere Zeugen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

An der Auseinandersetzung in der Innenstadt seien mehrere Menschen beteiligt gewesen. Wie die Polizei mitteilte, erlitt der 32-Jährige am Samstagabend eine stark blutende Kopfwunde.

Die Ermittler gehen den Angaben zufolge derzeit davon aus, dass sich die Beteiligten kennen. Die genauen Beziehungen würden ermittelt, hieß es.