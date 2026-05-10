Schlägerei vor Shisha-Bar in Gießen: Mann mit Hammer am Kopf verletzt
Von Nicole Schippers
Gießen - Mit einem Hammer ist in Gießen bei einer Schlägerei vor einer Shisha-Bar ein Mann verletzt worden.
An der Auseinandersetzung in der Innenstadt seien mehrere Menschen beteiligt gewesen. Wie die Polizei mitteilte, erlitt der 32-Jährige am Samstagabend eine stark blutende Kopfwunde.
Die Ermittler gehen den Angaben zufolge derzeit davon aus, dass sich die Beteiligten kennen. Die genauen Beziehungen würden ermittelt, hieß es.
Ein 35-jähriger Mann, der verdächtigt wird, den Gipshammer eingesetzt zu haben, flüchtete laut Mitteilung vom Tatort. Ein Gipshammer hat zwei Seiten: Eine kann als Hammer genutzt werden, die andere wie eine Art Beil.
Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei weitere Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 0641/7006-3755 entgegengenommen.
Titelfoto: Carsten Rehder/dpa