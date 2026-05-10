Schlägerei vor Shisha-Bar in Gießen: Mann mit Hammer am Kopf verletzt

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Am Samstagabend wurde vor einer Shisha-Bar in Gießen ein 32-jähriger Mann bei einer Schlägerei am Kopf verletzt. Dabei soll ein Hammer zum Einsatz gekommen sein

Von Nicole Schippers

Gießen - Mit einem Hammer ist in Gießen bei einer Schlägerei vor einer Shisha-Bar ein Mann verletzt worden.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei jetzt weitere Zeugen. (Symbolbild)
Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei jetzt weitere Zeugen. (Symbolbild)  © Carsten Rehder/dpa

An der Auseinandersetzung in der Innenstadt seien mehrere Menschen beteiligt gewesen. Wie die Polizei mitteilte, erlitt der 32-Jährige am Samstagabend eine stark blutende Kopfwunde. 

Die Ermittler gehen den Angaben zufolge derzeit davon aus, dass sich die Beteiligten kennen. Die genauen Beziehungen würden ermittelt, hieß es.

Ein 35-jähriger Mann, der verdächtigt wird, den Gipshammer eingesetzt zu haben, flüchtete laut Mitteilung vom Tatort. Ein Gipshammer hat zwei Seiten: Eine kann als Hammer genutzt werden, die andere wie eine Art Beil.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei weitere Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 0641/7006-3755 entgegengenommen.

Titelfoto: Carsten Rehder/dpa

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