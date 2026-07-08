Schlimme Vorwürfe: Sexualisierte Gewalt und Missstände in Kasseler Kinderheim?

Kassel - Es sind schreckliche Vorwürfe: Die Staatsanwaltschaft Kassel ermittelt wegen mutmaßlicher Fälle sexualisierter Gewalt und Missstände in einem Kinderheim in Kassel.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Kassel laufen. © Swen Pförtner/dpa

Wie ein Sprecher der Behörde bestätigte, seien derzeit insgesamt vier Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit einer Einrichtung für Kinder und Jugendliche mit seelischen und geistigen Beeinträchtigungen in Kassel anhängig.

Diese Verfahren würden wegen der Vorwürfe der Misshandlung von Schutzbefohlenen, der Körperverletzung und des sexuellen Missbrauchs von Kindern geführt, teilte der Sprecher mit.