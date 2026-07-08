Schlimme Vorwürfe: Sexualisierte Gewalt und Missstände in Kasseler Kinderheim?
Von Nicole Schippers
Kassel - Es sind schreckliche Vorwürfe: Die Staatsanwaltschaft Kassel ermittelt wegen mutmaßlicher Fälle sexualisierter Gewalt und Missstände in einem Kinderheim in Kassel.
Wie ein Sprecher der Behörde bestätigte, seien derzeit insgesamt vier Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit einer Einrichtung für Kinder und Jugendliche mit seelischen und geistigen Beeinträchtigungen in Kassel anhängig.
Diese Verfahren würden wegen der Vorwürfe der Misshandlung von Schutzbefohlenen, der Körperverletzung und des sexuellen Missbrauchs von Kindern geführt, teilte der Sprecher mit.
Den Angaben zufolge richten sich die laufenden Ermittlungen gegen konkrete Beschuldigte, in einem Fall wird allerdings gegen Unbekannt ermittelt.
Titelfoto: Swen Pförtner/dpa