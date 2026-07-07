Nächste Hitzewelle kommt bestimmt: Wiesbaden-OB Mende hat klaren Wunsch

Wiesbaden - Es wird in diesem Sommer sicherlich das eine oder andere Mal noch extrem warm. Mit Blick auf mögliche neue Hitzewellen hat die Stadt Wiesbaden deshalb jetzt zum Miteinander aufgerufen.

Die Hitzewelle Ende Juni hat vielen Menschen in Hessen und dem Rest von Deutschland teils massiv zugesetzt. (Symbolbild) © Thomas Warnack/dpa

"Hitzeperioden werden uns künftig häufiger begegnen", teilte Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende (63, SPD) mit Blick auf das Wetter mit. "Deshalb appelliere ich eindringlich an alle Bürgerinnen und Bürger: Achten Sie auf sich und aufeinander. Schauen Sie nach Ihren Nachbarinnen und Nachbarn, Freunden und Angehörigen."

Wichtig sei, dass es nicht bei einem einzigen Mal bleibe. "Gerade an heißen Tagen kommt es darauf an, regelmäßig nachzufragen und in Kontakt zu bleiben", führte der SPD-Politiker weiter aus.

Bei der zurückliegenden Hitzewelle Ende Juni in Deutschland mit Rekordhöchstwerten von teils mehr als 40 Grad seien der Rettungsdienst und die Krankenhäuser an ihre Grenzen gekommen, ergänzte der Sachgebietsleiter Rettungsdienst und Medizinische Gefahrenabwehr, Norbert Hagner.

Die Zahl der rettungsdienstlichen Todesfeststellungen sei auf 33 Fälle angestiegen - rund zehnmal mehr als an einem Vergleichswochenende im Sommer 2025 mit Temperaturen von nur knapp über 30 Grad.